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Гасперини: «Игра я «Аяксом» будет иметь решающее значение»

09 Декабря 2020, 18:27,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча против «Аякса» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Эта игра будет иметь решающее значение для нашего прогресса в Лиге чемпионов.

Сейчас «Аталанта» находится в очень хорошей ситуации, но мы должны сосредоточиться на матче с «Аяксом». После этой игры нам нужно будет максимально сосредоточиться на Серии А и наверстать упущенное. Мы постараемся сделать всё возможное в матче против «Аякса», который является европейским топ-клубом. Они будут атаковать всю игру, как это было раньше», - цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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