Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Количество подписчиков в «Инстаграме» Вебо выросло в 5 раз за день

09 Декабря 2020, 17:18,

Global Look Press

Помощник главного тренера «Истанбул Башакшехира» Пьер Вебо привлёк к своей персоне огромное внимание после инцидента, произошедшего во время матча с «ПСЖ». Один из помощников арбитра назвал Вебо «чёрным», после чего игра была прервана.

Стоит отметить, что после этой ситуации количество подписчиков в «Инстаграме» Вебо значительно выросло. Перед матчем за страничкой камерунца следило 11,6 тысяч человек, а на данный момент у него 57 тысяч подписчиков.

Матч между французским и турецким клубом продолжится сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени. К 16-й минуте счёт открыт не был.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Пьер Вебо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
09 Декабря 2020, 17:43

ай жаль у дедушки нец ентого.. ну как его - стаграммов.. он нонче по пивасику больше.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола