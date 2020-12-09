Количество подписчиков в «Инстаграме» Вебо выросло в 5 раз за день

Помощник главного тренера «Истанбул Башакшехира» Пьер Вебо привлёк к своей персоне огромное внимание после инцидента, произошедшего во время матча с «ПСЖ». Один из помощников арбитра назвал Вебо «чёрным», после чего игра была прервана.

Стоит отметить, что после этой ситуации количество подписчиков в «Инстаграме» Вебо значительно выросло. Перед матчем за страничкой камерунца следило 11,6 тысяч человек, а на данный момент у него 57 тысяч подписчиков.

Матч между французским и турецким клубом продолжится сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени. К 16-й минуте счёт открыт не был.