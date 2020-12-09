УЕФА отменил красную карточку Вебо

УЕФА принял решение отменить красную карточку помощнику главного тренера «Истанбул Башакшехира» Пьеру Вебо, показанную во время матча с «ПСЖ».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, Вебо сможет присутствовать на скамейке запасных в сегодняшнем матче.

Напомним, что матч был прерван на 15-й минуте после того, как один из помощников арбитра позволил себе расистские высказывания в адрес Вебо.

Недавно в СМИ появилась информация, что нелицеприятные высказывания в адрес арбитра позволил себе и сам Вебо, называя румын «цыганами».

Матч между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехиром» продолжится сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени.