УЕФА отменил красную карточку Вебо

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09 Декабря 2020, 16:32,
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УЕФА принял решение отменить красную карточку помощнику главного тренера «Истанбул Башакшехира» Пьеру Вебо, показанную во время матча с «ПСЖ».
Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, Вебо сможет присутствовать на скамейке запасных в сегодняшнем матче.
Напомним, что матч был прерван на 15-й минуте после того, как один из помощников арбитра позволил себе расистские высказывания в адрес Вебо.
Недавно в СМИ появилась информация, что нелицеприятные высказывания в адрес арбитра позволил себе и сам Вебо, называя румын «цыганами».
Матч между «ПСЖ» и «Истанбулом Башакшехиром» продолжится сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Пьер Вебо
ну еще бы они отменили, он же этот... как бы его назвать то... афроевропейскотурецкийчутьтемнеечембелыйноневкоемслучаенечерный.
ай а сёдни холланды будуц судиц.. верняк брац-веб0 подготовил парочку колючек и для них.. )))