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Вебо называл румынских арбитров «цыганами» со второй минуты матча

09 Декабря 2020, 16:20,

Global Look Press

Появились новые подробности инцидента, произошедшего во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром».

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Роша, конфликт начался после слов румынского арбитра Октавиана Совре, а не Себастьяна Кольцеску. Самое интересное заключается в том, что во время матча тренер турецкого клуба Пьера Вебо позволил себе называть румынских арбитров «цыганами».

Напомним, что матч был остановлен на 16-й минуте после того, как футболисты обоих клубов приняли решение покинуть пределы поля. Возобновится игра сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир, Пьер Вебо
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Комментарии (1)
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0
Tavadi
09 Декабря 2020, 16:38

ну вот, оказывается негры ещё те расисты

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