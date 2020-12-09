Вебо называл румынских арбитров «цыганами» со второй минуты матча

Появились новые подробности инцидента, произошедшего во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром».

Как сообщает румынский журналист Эмануэль Роша, конфликт начался после слов румынского арбитра Октавиана Совре, а не Себастьяна Кольцеску. Самое интересное заключается в том, что во время матча тренер турецкого клуба Пьера Вебо позволил себе называть румынских арбитров «цыганами».

Напомним, что матч был остановлен на 16-й минуте после того, как футболисты обоих клубов приняли решение покинуть пределы поля. Возобновится игра сегодня, 9 декабря, в 20:55 по московскому времени.