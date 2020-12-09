Луческу: «Мы добились нашей цели, выйдя в Лигу Европы»

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Ференцварошем» (1:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Для нас было очень важно выйти в Лигу Европы. Мы очень рады, что добились нашей цели с таким молодым и неопытным составом.

Это был сложный матч, потому что «Ференцварош» - хорошая команда с талантливыми и быстрыми игроками. Мы знали, что они будут атаковать, поэтому пытались дождаться момента, когда у нас появится свободное пространство.

Я был очень счастлив вновь вернуться в Лигу чемпионов. Я хотел поделиться опытом и знаниями с молодыми ребятами», - цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.