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Луческу: «Мы добились нашей цели, выйдя в Лигу Европы»

09 Декабря 2020, 15:39,

Global Look Press

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Ференцварошем» (1:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Для нас было очень важно выйти в Лигу Европы. Мы очень рады, что добились нашей цели с таким молодым и неопытным составом.

Это был сложный матч, потому что «Ференцварош» - хорошая команда с талантливыми и быстрыми игроками. Мы знали, что они будут атаковать, поэтому пытались дождаться момента, когда у нас появится свободное пространство.

Я был очень счастлив вновь вернуться в Лигу чемпионов. Я хотел поделиться опытом и знаниями с молодыми ребятами», - цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Мирча Луческу, динамо
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Комментарии (1)
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Sim-Sim
09 Декабря 2020, 15:54

Луческу Реброва обыграл.

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