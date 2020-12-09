Дрогба: «Благодарю игроков, которые приняли решений уйти с поля»

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром». Футболисты обоих клубов покинули поле, матч был перенесен.

«Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что не оставили этот эпизод без внимания. Благодарю и игроков, которые приняли решение уйти с поля», - написал Дрогба в «Твиттере», выложив картинку, на которой написано: «Нет места расизму».

Отметим, что Дрогба завершил карьеру в 2018 году, он известен по своим выступлениям за лондонский «Челси», в котором он провёл восемь лет.