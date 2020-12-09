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Дрогба: «Благодарю игроков, которые приняли решений уйти с поля»

09 Декабря 2020, 15:30,

Global Look Press

Экс-нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в матче группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбул Башакшехиром». Футболисты обоих клубов покинули поле, матч был перенесен.

«Спасибо Демба Ба и Пьеру Вебо за то, что не оставили этот эпизод без внимания. Благодарю и игроков, которые приняли решение уйти с поля», - написал Дрогба в «Твиттере», выложив картинку, на которой написано: «Нет места расизму».

Отметим, что Дрогба завершил карьеру в 2018 году, он известен по своим выступлениям за лондонский «Челси», в котором он провёл восемь лет.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Дидье Дрогба
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Комментарии (3)
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2
SpaM
09 Декабря 2020, 15:59

Нет места дебилизму, а не расизму. Черные уже не знают до чего докопаться. Теперь и черными их нельзя называть.

2
Zenituwka
09 Декабря 2020, 16:03

Можно)

1
ARTUR
09 Декабря 2020, 16:20

и нужно ))

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