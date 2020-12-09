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Соломон – о матче с «Интером»: «Нет ничего невозможного»

09 Декабря 2020, 15:19,

Шахтёр

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон считает, что его команда способно навязать борьбу «Интеру».

«Эта Лига чемпионов научила нас тому, что нет ничего, абсолютно ничего невозможного. Мы хотим показать отличную игру.

У «Интера» отличная оборона, нам нужно постараться контролировать мяч.

Лукаку? Мы сделаем всё, чтобы остановить его. Ромелу – монстр. Если он находится в настроении, то его не остановить. Я считаю, что его недооценивают. Он является одним из величайших на своей роли. Когда «Интер» подписал его, то я не понимал, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от такого сильного игрока», - цитирует Соломона La Gazzetta dello Sport.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Шахтёр Донецк, Манор Соломон
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