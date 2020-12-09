Соломон – о матче с «Интером»: «Нет ничего невозможного»

Полузащитник «Шахтёра» Манор Соломон считает, что его команда способно навязать борьбу «Интеру».

«Эта Лига чемпионов научила нас тому, что нет ничего, абсолютно ничего невозможного. Мы хотим показать отличную игру.

У «Интера» отличная оборона, нам нужно постараться контролировать мяч.

Лукаку? Мы сделаем всё, чтобы остановить его. Ромелу – монстр. Если он находится в настроении, то его не остановить. Я считаю, что его недооценивают. Он является одним из величайших на своей роли. Когда «Интер» подписал его, то я не понимал, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от такого сильного игрока», - цитирует Соломона La Gazzetta dello Sport.