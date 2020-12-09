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Президент Турции: «Франция стала страной, в которой усиливаются расистские действия»

09 Декабря 2020, 14:59,

УЕФА

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент, произошедший в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир». Игра была прервана уже на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного арбитра в адрес одного из тренеров турецкого клуба.

«Это просто непростительно. Мы сохраняем нашу решительную позицию. Франция стала страной, в которой усиливаются расистские действия и риторика», - передает слова Эродгана Reuters.

Отметим, что матч возобновится сегодня, 9 декабря, свисток о продолжении встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.

«ПСЖ» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но французскому клубу необходимо победить, чтобы занять первое место в группе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир
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Комментарии (2)
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0
Sim-Sim
09 Декабря 2020, 15:52

Турки на РОВНОМ месте раздули скандал.

2
oleguer
09 Декабря 2020, 15:28

идите вы уже вы уже козе в щель со своей толерантностью! Где в слове "черный" увидели расизм?! Может белым людям тоже стоит кричать о том, если их назвали белыми? Валите тогда в свою Африку и называйте себя как хотите там!!!

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