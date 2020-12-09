Президент Турции: «Франция стала страной, в которой усиливаются расистские действия»

Президент Турции Реджеп Эрдоган прокомментировал инцидент, произошедший в матче «ПСЖ» - «Истанбул Башакшехир». Игра была прервана уже на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного арбитра в адрес одного из тренеров турецкого клуба.

«Это просто непростительно. Мы сохраняем нашу решительную позицию. Франция стала страной, в которой усиливаются расистские действия и риторика», - передает слова Эродгана Reuters.

Отметим, что матч возобновится сегодня, 9 декабря, свисток о продолжении встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.

«ПСЖ» уже гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, но французскому клубу необходимо победить, чтобы занять первое место в группе.