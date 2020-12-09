Терёхин: «Кайо – бедный пацан, а Николич выжимает из «Локомотива» максимум»

Экс-нападающий московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о лигочемпионских матчах российских клубов на текущей неделе.

- «Краснодар» сыграл с «Челси» хорошо, но у него было много легионеров на поле, хотелось бы своих ребят добавить. Кайо – бедный пацан, жалко его. Играет он неплохо, но не везёт ему в отдельных моментах: то где-то не успеет, то где-то не так сделает. При этом Кайо выполняет большой объём черновой работы и разбирается в игре. Может, он ещё не привык к позиции центрального защитника, отсюда и ключевые ошибки.

«Зенит» против дортмундской «Боруссии», возможно, смотрелся лучше, чем раньше, но всё равно ему чего-то не хватает. Питерцы провалили только два матча – против «Брюгге». А так, в принципе, с «Лацио» достойно сыграли, как и с «Боруссией». Но наш чемпионат слишком слабенький, а в Лиге чемпионов скорости другие и футболисты другие, поэтому там тяжеловато.

Николич выжимает из «Локомотива» максимум, но «железнодорожники» проиграли «Зальцбургу» по игре, а победить «Баварию» не получится. Даже если за такие клубы выходят молодые ребята, они всё равно играют спокойно, это видно на примерах «Челси» и дортмундской «Баварии». Чтобы и у нас так было, надо свою молодёжь воспитывать в академиях. Зе Луиш не сыграет в Мюнхене, но Эдер ещё есть. Задачи у «Локомотива» больше на два последних матча в чемпионате до перерыва, чтобы подобрать очки и не отвалиться от лидирующей группы, а в Лиге чемпионов всё уже закончилось.