Мбаппе - о скандале в матче с «Истанбулом»: «Скажем нет расизму»

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09 Декабря 2020, 09:19,
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Форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в поддержку тренера турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», подвергшегося расистским высказываниям со стороны судьи.
«Скажем нет расизму. Пьер Вебо, мы с тобой», - гласит сообщение нападающего в «Твиттере».
Напомним, что инцидент произошел в начале матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Истанбулом» и «ПСЖ». Четвертый рефери Себастьян Колцеску назвал ассистента наставника «Истанбула» Пьера Вебо «черным парнем».
Поединок был прерван. Доигровка противостояния состоится в среду, девятого декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе