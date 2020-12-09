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Мбаппе - о скандале в матче с «Истанбулом»: «Скажем нет расизму»

09 Декабря 2020, 09:19,

Global Look Press

Форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в поддержку тренера турецкого клуба «Истанбул Башакшехир», подвергшегося расистским высказываниям со стороны судьи.

«Скажем нет расизму. Пьер Вебо, мы с тобой», - гласит сообщение нападающего в «Твиттере».

Напомним, что инцидент произошел в начале матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Истанбулом» и «ПСЖ». Четвертый рефери Себастьян Колцеску назвал ассистента наставника «Истанбула» Пьера Вебо «черным парнем».

Поединок был прерван. Доигровка противостояния состоится в среду, девятого декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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