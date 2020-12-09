«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче Лиги чемпионов

Французский «ПСЖ» выступил с заявлением относительно прерванного поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против турецкого «Истанбул Башакшехира». Игра была прервана на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного судьи в адрес тренера турецкого клуба.

«Любое появление расизма противоречит принципам, которых придерживается «ПСЖ», наш президент и футболисты. Более 15 лет мы ведем борьбу со всеми видами дискриминации. «ПСЖ» сейчас является одним из наиболее приверженных борьбе со всеми формами насилия и дискриминации», - гласит заявление парижского клуба.

Матч между турецким и французским клубами будет доигран в среду, девятого декабря.