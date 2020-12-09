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«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу расистского скандала в матче Лиги чемпионов

09 Декабря 2020, 08:27,

Global Look Press

Французский «ПСЖ» выступил с заявлением относительно прерванного поединка шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против турецкого «Истанбул Башакшехира». Игра была прервана на 15-й минуте из-за расистского высказывания резервного судьи в адрес тренера турецкого клуба.

«Любое появление расизма противоречит принципам, которых придерживается «ПСЖ», наш президент и футболисты. Более 15 лет мы ведем борьбу со всеми видами дискриминации. «ПСЖ» сейчас является одним из наиболее приверженных борьбе со всеми формами насилия и дискриминации», - гласит заявление парижского клуба.

Матч между турецким и французским клубами будет доигран в среду, девятого декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Истанбул Башакшехир
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Комментарии (1)
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Underdog
09 Декабря 2020, 08:49

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