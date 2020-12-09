Брага: «Если судья – расист, он должен быть дисквалифицирован пожизненно»

Итальянский журналист Микаэль Брага в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расистский скандал в матче 6-го тура Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и турецким «Истанбул Башакшехиром» (встреча была прервана в первом тайме при счёте 0:0).

- Если судья в самом важном европейском и мировом клубном турнире не знает фамилии представителя тренерского штаба команды, на чьей игре он работает, и называет его по какому-то внешнему признаку, это как минимум непрофессионализм. Он находится на работе, он представитель УЕФА и должен соответствовать своей должности.

Я не чувствовал расизм на себе: меня не оскорбляли из-за цвета кожи, и не было таких ситуаций, чтобы я не мог из-за этого попасть в бар или нормально гулять по улице. Но я уверен, что расизм недопустим, и оскорбление на расовой почве – сигнал к остановке матча. Футболист, если он совершил расистское высказывание, должен быть дисквалифицирован на большое количество матчей, а судья, сделавший это, – пожизненно, потому что именно он призван следить за соблюдением правил на поле.