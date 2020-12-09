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«Севилья» на классе разобралась с «Ренном»

09 Декабря 2020, 01:03,

Евро-Футбол.Ру

«Ренн» попытался достойно провести заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов, принимая дома «Севилью». Французы регулярно шли в атаку и нанести более полутора десятка ударов по воротам, добившись своего перед финальным свистком - Жоржиньо Рюттер реализовал пенальти. Но до этого севильцы воплотили в голы свои моменты после ударов Жюля Кунде и дважды Юссефа Эн-Несири - 3:1.

В турнирной таблице «Севилья» остается второй, а ее соперник - четвертым.

Протокол игры  
Ренн 1:3 Севилья
    32' Кунде Жюль (0:1)
    45' Эн-Несири Юссеф (0:2)
    81' Эн-Несири Юссеф (0:3)
(1:3) Рюттер Жоржиньо 86'    
Сален Ромен Траоре Амари   23' Соппи Брэндон   72' Да Сильва Дамьен   62'   70' (Рюттер Жоржиньо (   70') Мауасса Фет   79' (Гбоо Янн (   79') Камавинга Эдуардо Н'Зонзи Стивен Гренье Клеман   45'   79' (Тэт Флавьен (   79') Далберт Эстеван Докю Жереми   79' (Трюффер Адриен (   79') Ньянг М'Байе   70' (Агер Наиф (   70')
Запасные: Силики Джеймс Буриго Бенжамен Ньямси Жерзино Эну Адриен Ассиньон Лоренс Угочукву Лесли Бонет Пепе
Буну Яссин Кунде Жюль Серхи Гомес   76' (Оскар Родригес (   76') Карлос Диего Сантос Рекик Карим   50' Торрес Оливер   83' (Васкес Франко (   83') Гудель Неманья Ракитич Иван Сусо Хесус   76' (Фернандо Режес (   76') Эн-Несири Юссеф   23'   83' (Фернандес Карлос (   83') Идрисси Уссама   72' (Окампос Лукас (   72')
Запасные: Де Йонг Люк Диас Хавьер Хуанлу Санчес Сарсана Антонио Пастор Альфонсо
08 декабря. Стадион "Роазон Парк".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Ренн
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