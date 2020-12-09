«Севилья» на классе разобралась с «Ренном»

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09 Декабря 2020, 01:03,
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«Ренн» попытался достойно провести заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов, принимая дома «Севилью». Французы регулярно шли в атаку и нанести более полутора десятка ударов по воротам, добившись своего перед финальным свистком - Жоржиньо Рюттер реализовал пенальти. Но до этого севильцы воплотили в голы свои моменты после ударов Жюля Кунде и дважды Юссефа Эн-Несири - 3:1.
В турнирной таблице «Севилья» остается второй, а ее соперник - четвертым.
Протокол игры
|32' Кунде Жюль (0:1)
|45' Эн-Несири Юссеф (0:2)
|81' Эн-Несири Юссеф (0:3)
|(1:3) Рюттер Жоржиньо 86'
Сален Ромен • Траоре Амари • 23'Соппи Брэндон • 72'Да Сильва Дамьен 62' 70' ( Рюттер Жоржиньо ( 70') • Мауасса Фет 79' ( Гбоо Янн ( 79') • Камавинга Эдуардо • Н'Зонзи Стивен • Гренье Клеман 45' 79' ( Тэт Флавьен ( 79') • Далберт Эстеван • Докю Жереми 79' ( Трюффер Адриен ( 79') • Ньянг М'Байе 70' ( Агер Наиф ( 70')
Запасные: Силики Джеймс • Буриго Бенжамен • Ньямси Жерзино • Эну Адриен • Ассиньон Лоренс • Угочукву Лесли • Бонет Пепе
Буну Яссин • Кунде Жюль • Серхи Гомес 76' ( Оскар Родригес ( 76') • Карлос Диего Сантос • Рекик Карим • 50'Торрес Оливер 83' ( Васкес Франко ( 83') • Гудель Неманья • Ракитич Иван • Сусо Хесус 76' ( Фернандо Режес ( 76') • Эн-Несири Юссеф 23' 83' ( Фернандес Карлос ( 83') • Идрисси Уссама 72' ( Окампос Лукас ( 72')
Запасные: Де Йонг Люк • Диас Хавьер • Хуанлу Санчес • Сарсана Антонио • Пастор Альфонсо
08 декабря. Стадион "Роазон Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Ренн