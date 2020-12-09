«Севилья» на классе разобралась с «Ренном»

«Ренн» попытался достойно провести заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов, принимая дома «Севилью». Французы регулярно шли в атаку и нанести более полутора десятка ударов по воротам, добившись своего перед финальным свистком - Жоржиньо Рюттер реализовал пенальти. Но до этого севильцы воплотили в голы свои моменты после ударов Жюля Кунде и дважды Юссефа Эн-Несири - 3:1.

В турнирной таблице «Севилья» остается второй, а ее соперник - четвертым.