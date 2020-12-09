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«Динамо» Киев обыграло «Ференцварош» Сергея Реброва, обеспечив себе плей-офф Лиги Европы

09 Декабря 2020, 00:50,

Евро-Футбол.Ру

В матче шестого тура на групповом этапе Лиги чемпионов киевское «Динамо» и «Ференцварош» разыгрывали путёвку в Лигу Европы.

Протокол игры  
Динамо Киев 1:0 Ференцварош
(1:0) Попов Денис II 60'    
Бущан Георгий Кедзёра Томаш Забарный Илья Попов Денис II Миколенко Виталий Цыганков Виктор   86' (Леднёв Богдан (   86') Сидорчук Сергей Шапаренко Николай Де Пена Карлос   27'   70' (Шепелев Владимир (   70') Гармаш Денис   37'   70' (Супряга Владислав (   70') Вербич Беньямин   86' (Родригес Жерсон (   86')
Запасные: Андриевский Александр Шабанов Артём Караваев Александр Балута Тудор Бойко Денис Клейтон да Силвейра Нещерет Руслан Сирота Александр
Дибус Денеш Ловренчич Герге   80' (Ботка Эндре (   80') Блажич Миха   59' Двали Лаша Хайстер Марсель Ледуни Аисса   45' Харатин Игорь   47'   74' (Изаэль Барбоса (   74'   85') Сомалиа Вергитон Узуни Мюрто   73' (Роко Батурина (   73') Нгуэн Токмак   86' (Боли Франк (   86') Зубков Александр   81' (Мак Роберт (   81')
Запасные: Шигер Давид Ори Левенте Чонтош Доминик Ковачевич Аднан Фримпонг Абрахам Богдан Адам
08 декабря. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

 

К очному матчу «Динамо» Киев и «Ференцварош» подошли с параллельными сериями. Украинская команда вот уже шесть матчей чередует победы и поражения, венгерская – пять. Так получается, что в Лиге чемпионов постоянно» «огребают» сегодняшние соперники, а дома – побеждают. Сегодня для кого-то эта серия должна была прерваться, ведь на выходных победили оба. «Динамо» обыграло «Мариуполь», а «Ференцварош» - «Дьешдьери».

Пока «Барселона» и «Ювентус» разыгрывали первую строчку, киевляне и венгры сосредоточились на путёвке в Лигу Европы. Исходные данные таковы – ничья 2:2 в Венгрии. Следовательно, подопечным Мирчи Луческу нужна была либо «скромная» ничья (0:0, 1:1, можно так же – 2:2, разница мячей позволяет), либо любая победа. «Ференцварош» Сергея Реброва приехал в Киев только за тремя очками. Настраиваться на 3:3 или 4:4 как-то странно.

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На что настраивались команды вообще не понятно. Киевляне по конспектам Мирчи Луческу приняли решение засушить игру, а венгры даже не сопротивлялись. Первый тайм можно смело вычёркивать из памяти. Соперники баловались только дальними ударами (на двоих набралось пять штук), ни один из которых в створ не угодил. Бущан и Дибуш скучали без работы, а вот полевые игроки были напряжены. Очень нервная борьба шла на зелёном газоне.

Разбудил игру Нгуен, которого Александр Зубков вывел на рандеву с голкипером. Бущан успел выйти, сократить угол обстрела и не позволил себя переиграть. «Динамо» Киев звоночек приняло, совершив решающее ускорение. Сначала Вкитор Цыганков на дриблинге ушёл с фланга в центр и завершил рейд плотным ударом – Дибуш спас «Ференцварош». А на исходе часа игрового времени гол всё-таки случился.

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Карлос де Пена отлично навесил со стандарта, направив мяч на угол вратарской площади, и центральный защитник Денис Попов выиграл верх, пробив аккуратно в ближний угол – 1:0. После гола киевляне сели к своим воротам, грамотно игру засушив. «Ференцварош» приходил в позиционных атаках, наносил дальние удары (выстрел Узуни даже смотрелся опасным), но ничего более не придумал.

Смирились венгры в концовке, поражение 0:1 или 1:1 – большой разницы для них не было. «Динамо» Киев победило команду Сергея Реброва, набрав дополнительные очки для Украины в рейтинге УЕФА и забрав третью строчку в группе. Евровесна в плей-офф Лиги Европы будет у Киева.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Динамо Киев, Ференцварош
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
09 Декабря 2020, 00:58

Поздравляю киевлян , но и Реброва тоже поздравляю , все же вывел команду в ЛЧ , молодец !!!

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