Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Боруссией»

|
08 Декабря 2020, 19:47,
|
|
Сегодня, 8 декабря, «Зенит» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на своём поле примет дортмундскую «Боруссию».
Стал известен стартовый состав питерской команды.
«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Прохин, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Оздоев, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.
Запасные: Васютин, Лунёв, Круговой, Ловрен, Караваев, Мостовой, Жирков, Вендел, Ерохин, Дзюба, Мусаев, Шамкин.
Стартовый свисток о начале матча запланирован на 20:55 по московскому времени.
«Зенит» уже лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках, а «Боруссии» необходима победа, чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице группы F.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Боруссия Дортмунд