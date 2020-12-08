Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Боруссией»

Сегодня, 8 декабря, «Зенит» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов на своём поле примет дортмундскую «Боруссию».

Стал известен стартовый состав питерской команды.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Прохин, Ракицкий, Сутормин, Барриос, Оздоев, Кузяев, Малком, Дриусси, Азмун.

Запасные: Васютин, Лунёв, Круговой, Ловрен, Караваев, Мостовой, Жирков, Вендел, Ерохин, Дзюба, Мусаев, Шамкин.

Стартовый свисток о начале матча запланирован на 20:55 по московскому времени.

«Зенит» уже лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках, а «Боруссии» необходима победа, чтобы гарантировать себе первую строчку в турнирной таблице группы F.