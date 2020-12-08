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Нойер: «В составе «Локомотива» выделю Эдера и Миранчука»

08 Декабря 2020, 16:14,

Depositphotos

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер выделил двух футболистов в составе «Локомотива» перед матчем с «железнодорожниками» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Конечно, я знаком с их атакой. Хотел бы выделить Миранчука и Эдера, они запомнились мне. «Локомотив» здорово играл на контратаках в первом поединке и имел хорошие моменты. В целом мы контролировали игру, но они доставили нам сложностей.

Мне всё ещё нравится играть в футбол, я знаю, что команда нуждается во мне. Я нетерпением жду трудностей. Не могу сказать, какой возраст для вратаря является оптимальным, всегда случаются неудачи. Всё зависит от ваших амбиций и мотивации», - цитирует Нойера пресс-служба «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Бавария, Мануэль Нойер
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