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Роналду, Месси, Салах и Роналдиньо – претенденты на приз лучшему игроку 21-го века

08 Декабря 2020, 15:47,

Depositphotos

Представлены номинанты на премию Globe Soccer Awards-2020.

За звание лучшего футболиста года будут бороться: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»).

На приз лучшему тренеру года претендуют: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Ханс-Дитер Флик («Бавария»).

«Бавария», мадридский «Реал» и «Ливерпуль» - номинанты на лучший клуб по итогам 2020 года.

Стоит отметить, что Globe Soccer проводит голосование и за лучшего футболиста 21-го века, в списке номинантов Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и экс-полузащитник «Барселоны» Роналдиньо.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдиньо, Мохамед Салах, Globe Soccer Awards
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Комментарии (2)
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0
White_Shark
08 Декабря 2020, 16:36

Салах - один единственный год настоящего волшебства. По сему, египтянин лишний в этой компании. А приз при всей моей симпатии к Роналдиньо, игравшего за мой клуб, должен получить Месси.

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Zenituwka
08 Декабря 2020, 16:16

Я бы Роналдиньо отдал, такое шоу которое он вытворял, какое никто не делает больше.

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