Индзаги: «Матч с «Брюгге» может перевернуть историю «Лацио»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Игра против «Брюгге» похожа на финал. Мы сыграли много важный матчей за последние несколько лет и всегда хорошо выступали. Надеемся, что и сегодня это произойдёт. Сегодняшнее противостояние может перевернуть историю нашего клуба. Прошло двадцать лет с тех пор, как мы последний раз выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы достаточно сильны, чтобы обыгрывать такого соперника. Думаю, что мы превзошли все ожидания, но я всегда верил, что мы способны выйти в плей-офф», - сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.