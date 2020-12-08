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Индзаги: «Матч с «Брюгге» может перевернуть историю «Лацио»

08 Декабря 2020, 14:11,

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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча против «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Игра против «Брюгге» похожа на финал. Мы сыграли много важный матчей за последние несколько лет и всегда хорошо выступали. Надеемся, что и сегодня это произойдёт. Сегодняшнее противостояние может перевернуть историю нашего клуба. Прошло двадцать лет с тех пор, как мы последний раз выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы достаточно сильны, чтобы обыгрывать такого соперника. Думаю, что мы превзошли все ожидания, но я всегда верил, что мы способны выйти в плей-офф», - сказал Индзаги на предматчевой пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лацио, Симоне Индзаги
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