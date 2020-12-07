Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Нагельсманн: «Мы должны использовать другой атакующий подход, чтобы взломать оборону «Манчестер Юнайтед»

07 Декабря 2020, 23:00,

Instagram

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы многое узнали из первого матча. Та игра показала нам, что мы должны использовать другой атакующий подход, чтобы взломать оборону «Манчестер Юнайтед». Они здорово защищаются, не позволяют вам много навешивать и создавать опасные моменты. Нам нужно будет сыграть креативнее и больше двигаться.

Недавно «манкунианцы» показали, что они умеют переламывать ход встречи. Нам нужно будет играть до конца, матч не закончится, пока не прозвучит финальный свисток. Мы будем бороться до последней минуты», - цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, РБ Лейпциг, Юлиан Нагельсманн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола