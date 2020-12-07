Нагельсманн: «Мы должны использовать другой атакующий подход, чтобы взломать оборону «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча против «Манчестер Юнайтед» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мы многое узнали из первого матча. Та игра показала нам, что мы должны использовать другой атакующий подход, чтобы взломать оборону «Манчестер Юнайтед». Они здорово защищаются, не позволяют вам много навешивать и создавать опасные моменты. Нам нужно будет сыграть креативнее и больше двигаться.

Недавно «манкунианцы» показали, что они умеют переламывать ход встречи. Нам нужно будет играть до конца, матч не закончится, пока не прозвучит финальный свисток. Мы будем бороться до последней минуты», - цитирует Нагельсманна пресс-служба УЕФА.