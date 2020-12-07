Классон: «Надеемся на позитивный результат в матче с «Челси»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон заявил, что команда надеется на позитивный результат в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Мы приехали сюда мотивированными хорошо сыграть и надеемся на позитивный результат. Это Лига чемпионов, мы ждем каждой игры здесь», - цитирует Классона sport24.

Матч между «Челси» и «Краснодаром» состоится завтра, 8 декабря. Отметим, что эта игра не имеет турнирного значения ни для российского клуба, ни для «Челси».

«Краснодар» гарантировал себе третье место в группе и выступит в плей-офф Лиги Европы весной следующего года.