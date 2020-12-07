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Классон: «Надеемся на позитивный результат в матче с «Челси»

07 Декабря 2020, 22:41,

Global Look Press

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон заявил, что команда надеется на позитивный результат в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

«Мы приехали сюда мотивированными хорошо сыграть и надеемся на позитивный результат. Это Лига чемпионов, мы ждем каждой игры здесь», - цитирует Классона sport24.

Матч между «Челси» и «Краснодаром» состоится завтра, 8 декабря. Отметим, что эта игра не имеет турнирного значения ни для российского клуба, ни для «Челси».

«Краснодар» гарантировал себе третье место в группе и выступит в плей-офф Лиги Европы весной следующего года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Виктор Классон
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