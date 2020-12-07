Коутиньо – о матче с «Ювентусом»: «Хотим поскорее реабилитироваться»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо пообщался с журналистами перед матчем против «Ювентуса» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Завтра будет отличный матч. Мы хотим выиграть группу – это очень важно для нас. Когда вы проигрываете, то хотите поскорее реабилитироваться, даже в том случае, если играть нужно в другом соревновании. У нас есть большое желание показать свою силу», - цитирует Коутинью пресс-служба УЕФА.

«Барселона» после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице группы G, опережая идущий следом «Ювентус» на три очка.

Матч между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится завтра, 8 декабря.