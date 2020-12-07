Пирло: «Не верю в кризис «Барселоны»

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07 Декабря 2020, 22:00,
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Этот матч особенно важен для нашего роста. Было бы здорово стать первыми в группе, но ещё лучше показать отличную игру.
Мы должны верить в успех. Будет сложно, но мы знаем, что нам необходимо использовать свои шансы. Нам нечего терять, может произойти всё, что угодно.
Буффон? Он находится в отличной форме и может сыграть, Буффон этого заслуживает.
В целом я не верю в кризис «Барселоны», они являются отличной командой», - цитирует Пирло пресс-служба УЕФА.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Ювентус, Андреа Пирло