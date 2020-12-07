Пирло: «Не верю в кризис «Барселоны»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Этот матч особенно важен для нашего роста. Было бы здорово стать первыми в группе, но ещё лучше показать отличную игру.

Мы должны верить в успех. Будет сложно, но мы знаем, что нам необходимо использовать свои шансы. Нам нечего терять, может произойти всё, что угодно.

Буффон? Он находится в отличной форме и может сыграть, Буффон этого заслуживает.

В целом я не верю в кризис «Барселоны», они являются отличной командой», - цитирует Пирло пресс-служба УЕФА.