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Луческу: «Очень важно победить завтра»

07 Декабря 2020, 20:50,

Global Look Press

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против «Ференцвароша» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Для нас очень важно победить завтра. Мы хотим продолжать играть в еврокубках. У нас молодая команда, так что Лига Европы будет полезна для развития наших футболистов. Нам нужно время.

В первую очередь, нам нужно по-другому отнестись к завтрашней игре. В первом матче мы вели с комфортным преимуществом, но потом начали играть не как единое целое. Мы слишком часто теряли мяч и отдавали им преимущество. Соперник смог вернуться в игру, использовав наши ошибки. Важно не повторить их снова», - цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Динамо Киев, Мирча Луческу, Ференцварош
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