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Видаль не сыграет с «Шахтёром»

07 Декабря 2020, 20:16,

Global Look Press

Полузащитник «Интера» Артуро Видаль пропустит ближайший матч клуба.

Как сообщает Il Corriere dello Sport, чилийский футболист получил травму правого бедра в матче с «Болоньей» (3:1). Сегодня Видаль пообщался с медицинским персоналом, после чего было принято решение о проведении дополнительных тестов. Отмечается, что главный тренер «Интера» Антонио Конте не хочет рисковать важным игроком и не будет заявлять Видаля на матч с донецким «Шахтёром», который имеет решающее значение для выхода миланского клуба в евровесну.

Матч между «Интером» и «Шахтёром» состоится в среду, 9 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Артуро Видаль
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