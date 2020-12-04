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Инфантино: «ВАР точно не вредит футболу»

04 Декабря 2020, 23:23,

Евро-Футбол.Ру

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в защиту системы видеопомощи арбитру (ВАР). После масштабного тестирования судья разрешили использовать видеоповторы в 2018 году.

- Мы должны помнить, что ВАР появился два года назад, ему не 20 лет. Система определенно помогает и точно уж не вредит футболу, - заявил Инфантино ВВС.

Глава ФИФА также считает, что некоторые ошибки ВАР могут быть вызваны неправильным применением системы, а также недостатком опыта арбитров на ВАР.

- Давайте не забывать, что это радикальное новшество для арбитров, которые не росли с ВАРом, - добавил Инфантино.

Примечательно, что по результатам опроса в Англии, большая часть болельщиков считает, что новая система приносит футболу меньше пользы, чем вреда.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ФИФА, Джанни Инфантино
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