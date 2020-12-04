Инфантино: «ВАР точно не вредит футболу»

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04 Декабря 2020, 23:23,
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Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в защиту системы видеопомощи арбитру (ВАР). После масштабного тестирования судья разрешили использовать видеоповторы в 2018 году.
- Мы должны помнить, что ВАР появился два года назад, ему не 20 лет. Система определенно помогает и точно уж не вредит футболу, - заявил Инфантино ВВС.
Глава ФИФА также считает, что некоторые ошибки ВАР могут быть вызваны неправильным применением системы, а также недостатком опыта арбитров на ВАР.
- Давайте не забывать, что это радикальное новшество для арбитров, которые не росли с ВАРом, - добавил Инфантино.
Примечательно, что по результатам опроса в Англии, большая часть болельщиков считает, что новая система приносит футболу меньше пользы, чем вреда.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ФИФА, Джанни Инфантино