Инфантино: «ВАР точно не вредит футболу»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил в защиту системы видеопомощи арбитру (ВАР). После масштабного тестирования судья разрешили использовать видеоповторы в 2018 году.

- Мы должны помнить, что ВАР появился два года назад, ему не 20 лет. Система определенно помогает и точно уж не вредит футболу, - заявил Инфантино ВВС.

Глава ФИФА также считает, что некоторые ошибки ВАР могут быть вызваны неправильным применением системы, а также недостатком опыта арбитров на ВАР.

- Давайте не забывать, что это радикальное новшество для арбитров, которые не росли с ВАРом, - добавил Инфантино.

Примечательно, что по результатам опроса в Англии, большая часть болельщиков считает, что новая система приносит футболу меньше пользы, чем вреда.