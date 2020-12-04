Жиру – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Жиру забил четыре гола в ворота «Севильи» (4:0), став самым возрастным футболистом, оформлявшим покер в Лиге чемпионов.

34-летний француз выступает за «Челси» с 2018 года, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялась информация, что Жиру может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Возможный уход Оливье связан с тем, что он не получает достаточное количество игровой практики в последнее время.