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Жиру – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

04 Декабря 2020, 18:34,

Global Look Press

Нападающий «Челси» Оливье Жиру признан лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Голосование проходило на официальном сайте УЕФА.

Напомним, что Жиру забил четыре гола в ворота «Севильи» (4:0), став самым возрастным футболистом, оформлявшим покер в Лиге чемпионов.

34-летний француз выступает за «Челси» с 2018 года, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Отметим, что в СМИ неоднократно появлялась информация, что Жиру может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Возможный уход Оливье связан с тем, что он не получает достаточное количество игровой практики в последнее время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Оливье Жиру
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