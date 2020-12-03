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Лахиялов: «Зенит» ещё после первого матча смирился с тем, что ему ничего не светит»

03 Декабря 2020, 13:21,

Евро-Футбол.Ру

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выступление «Зенита» и «Краснодара» в групповом этапе Лиге чемпионов.

- Я же говорил сразу после жеребьёвки, что шансы у «Зенита» на групповом этапе призрачные. Не скажу, что «Краснодар» на фоне питерцев удивил, потому что из всех трёх российских команд в Лиге чемпионов именно его ситуация казалась мне самой предпочтительной. Я надеялся, что зенитовцы всё-таки попадут в Лигу Европы, но, видимо, они опустили руки ещё после первого матча.

Проиграв дома «Брюгге» с пропущенным мячом в компенсированное время, игроки питерцев посчитали, что у них нет шансов, раз они уступают такому сопернику. Команда смирилась с тем, что ей ничего не светит, и дальше пошла вниз уже по накатанной. «Зенит» оказался не готов конкурировать в этой группе ментально, хотя учитывая футболистов и материальную базу, он мог сыграть против «Лацио» и «Брюгге» лучше.

Виноват ли в плохом выступлении «Зенита» Семак? Никто не отменял выражение, что побеждают футболисты, а проигрывает тренер. Да, у Семака есть огромная доля вины, потому что «Зенит» играл однобоко и не имел других вариантов, кроме Дзюбы. А когда у тебя только один козырь, соперникам легко его нейтрализовать.

 
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Краснодар, Лига Чемпионов, Шамиль Лахиялов
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