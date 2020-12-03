Шипицин: «Краснодару» нужно обыграть «Челси», чтобы опять не сказали, что Россия на дне»

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03 Декабря 2020, 12:40,
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Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым похвалил «Краснодар» за минимальную победу над «Ренном» в Лиге чемпионов и проход в весеннюю стадию Лиги Европы.
- «Ренн» вёл игру практически весь матч, а в первые минут тридцать «Краснодар» и вовсе практически не видел мяча. Но надо отдать должное нашей команде, которая практически не позволяла «Ренну» создавать моменты, зато когда включался «Краснодар», моменты у чужих ворот возникали. Если бы команда всё время играла в таком активном ключе, тогда мы бы увидели тот «Краснодар», который мы полюбили несколько лет назад.
- Оцените гол Берга.
- Результативный пас ему отдал не кто-то из полузащиты, а центральный защитник Мартынович, то есть не тот, кто должен был сделать это по своему функционалу. С забитым голом немножко повезло, но Берг на то и Берг, чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. Изначально никто не рассчитывал, что «Краснодар» попадёт в еврокубковую весну из такой группы, но он сделал это и заслуживает похвалы.
- Возвращение в строй недавно травмированных сильно помогло «быкам»?
- Мне кажется, «Краснодару» всё равно надо усиливаться. Не хватает ему сейчас игроков, которые могут обострять, а Бергу нужны хорошие передачи, чтобы дальше он разбирался уже сам.
- На что «быкам» рассчитывать в заключительном матче с «Челси»?
- Можно сыграть пораскованнее, поскольку третье место уже гарантировано, однако всё равно нужен результат, чтобы не говорили опять и не писали, что Россия на дне. Если «Краснодар» обыграет «Челси», процентов 30-40 таких критиков уже промолчат.
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Челси, Краснодар, Лига Чемпионов, Ренн, Евгений Шипицин
Краснодар хоть борется, в отличие от других!
Роисся вперде)))))))))))))))