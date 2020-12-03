Шипицин: «Краснодару» нужно обыграть «Челси», чтобы опять не сказали, что Россия на дне»

Экс-полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым похвалил «Краснодар» за минимальную победу над «Ренном» в Лиге чемпионов и проход в весеннюю стадию Лиги Европы.

- «Ренн» вёл игру практически весь матч, а в первые минут тридцать «Краснодар» и вовсе практически не видел мяча. Но надо отдать должное нашей команде, которая практически не позволяла «Ренну» создавать моменты, зато когда включался «Краснодар», моменты у чужих ворот возникали. Если бы команда всё время играла в таком активном ключе, тогда мы бы увидели тот «Краснодар», который мы полюбили несколько лет назад.

- Оцените гол Берга.

- Результативный пас ему отдал не кто-то из полузащиты, а центральный защитник Мартынович, то есть не тот, кто должен был сделать это по своему функционалу. С забитым голом немножко повезло, но Берг на то и Берг, чтобы оказываться в нужном месте в нужное время. Изначально никто не рассчитывал, что «Краснодар» попадёт в еврокубковую весну из такой группы, но он сделал это и заслуживает похвалы.

- Возвращение в строй недавно травмированных сильно помогло «быкам»?

- Мне кажется, «Краснодару» всё равно надо усиливаться. Не хватает ему сейчас игроков, которые могут обострять, а Бергу нужны хорошие передачи, чтобы дальше он разбирался уже сам.

- На что «быкам» рассчитывать в заключительном матче с «Челси»?

- Можно сыграть пораскованнее, поскольку третье место уже гарантировано, однако всё равно нужен результат, чтобы не говорили опять и не писали, что Россия на дне. Если «Краснодар» обыграет «Челси», процентов 30-40 таких критиков уже промолчат.