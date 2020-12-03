«Живу за Уралом, смотрел это убожество до 3-х ночи, зачем?»: Реакция Интернета на дикий провал питерского клуба в еврокубках

После четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» имел шансы только на весеннюю стадию Лиги Европы, но бездарно их разбазарил, проиграв на выезде бельгийскому «Брюгге» со счётом 0:3. Теперь перед заключительным матчем команда Сергея Семака имеет лишь одно очко и ни на что не претендует. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало реакцию на бельгийское фиаско «сине-бело-голубых» в Интернете, где царили ироничные настроения.

«ЯНДЕКС.НОВОСТИ»

Сергей Г: «Опять продзюбили».

Владлен Б: «А раскладушки убрали с поля?».

Alex: «С травмой паха играли все, в поддержку Дзюбы!».

сергей л.: «Позорище. На Колыму. Бабки киркой зарабатывать».

Товарищ Сухов: «Живу за Уралом, смотрел это убожество до 3-х ночи, зачем?».

андрей г.: «Зенит» давно уже не «Зенит», а сборище мигрантов...».

Новичек: Надо зарплаты футболистов направлять на лечение детей... А этим бегунам за мячом деньги собирать по СМС...».

Андрей: «Почему они бегают без масок и перчаток? Толку все равно ноль. Так хоть не заразят никого».

Дмитрий С.: «Лучше пусть без масок, а то не будем знать, кому в лицо плевать!».

Александр в.: «Зенит» не тот уже. Это магазин! Как только в спорт приходит бабло, заканчивается спорт, начинается базар».

Ленивец: «Бизнесмены проиграли! Были бы Футболистами, наверняка бы выиграли!».

Гаврила П.: «Зачем вообще такие команды нужны? Пилить деньги налогоплательщиков?».

Ag Sah: «Сила РПЛ, сила футболистов, сила Сибири».

вячеслав: «Знаю одну хорошую вещь с названием «Зенит», это фотоаппарат!!!)))».

Алексей Ш.: «Спорт – сейчас это наука. А наукой в России сейчас заниматься невыгодно...».

Вадим Г.: «Эти были похороны в этой ЛЧ команд РФ».

Максим М: «Зенит» был в меньшинстве, за команду не играли судья и ВАР».

DG: «А *** [зачем] оно, это чемпионство? Чтобы попасть в Лигу Чемпионов?:))). И что там делать?:)))). Может, не надо больше туда».

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Игорь К.: «Причем здесь вообще «Газпром»? Он спонсор не только футбола, а практически всего спорта в России».

Сергей Г.: «Предлагаю страховщикам ввести страховку «Играл, но не наигрался».

Vovann Vo: «Ну мы с бельгийцами традиционно играем неудачно, немного не повезло с жеребьевкой)))))».

Лимон тоже Норм: «Фух, а то меня уже «Краснодар» напугал, что наши клубы в Европе начали в футбол играть».

Андрей М.: «Контракт отработали, там не написано побеждать».

Крекер2002: «Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в ЛЧ проигрывает «Зенит».

Vaha G.: «Интересно было бы посмотреть на выражение лица хлопающего Миллера».

Игорь Ф.: «Не понимаю, чем игра «Зенита» отличалась от того, что делал Дзюба на видео? По-моему, так один в один».

Victor B.: «Тем, что у Дзюбы был счастливый конец».

Юрий Попов: «Никогда такого не было и вот опять...».

Виктор С.: «У «Брюгге» залетело всё, а «Зениту» просто не повезло, он забил два, но их не засчитали, и «Зенит» попал в перекладину, да и по игре он был ненамного хуже».

Алексей К.: «Зенит» не проиграл, а обострил ситуацию в турнирной таблице».

Борис И.: «Единственный, кому я сочувствую, это Семак! Нормальный мужик!».

vova k.: «Почти вся Россия вчера смеялась и радовалась».

ILYA RAYBOW: «Лучший клуб России поливают какие то рандомные ноунеймы – всё, что нужно знать о нашем футболе».

Alex Z.: «Мне хоть и 30 лет, но когда в комнату кто то заходил, я переключал канал :)))».

Король Д.: «У каждого Наполеона есть свое Ватерлоо!».

Геймер Aurora_game-su: «Ждём через 5 лет сериал: пробить дно в Лиге конференций: часть 5».

Il OldSchool: «У нас теперь два физрука года».

Антон П.: «У Миньоле приём и обработка мяча лучше, чем у любого нападающего из тройки русских клубов в ЛЧ».

Никита К.: «Бенфика» – «Зенит» 3:0, Брюгге» – «Зенит» 3:0. Теперь надо знать, что если попадётся соперник на «Б», то шансов нету».

Ваас Г.: «Жалко, что нет турнира Лига поражений УЕФА, «Зенит» стал бы там абсолютным чемпионом».

Hater Of All: «Надо как-то лечить диарею...».

MaxDi: «Это позор. Зовите Бердыева!».

Iliya F.: «Как же я рад за «Зенит». Теперь, надеюсь, руководители поймут, что их клуб в *** [плохой ситуации]».

Dimon М: «Я как болельщик «Зенита» говорю спасибо «Краснодару». Луч света в царстве позора».

Ильгиз Г.: «Зенит» настолько жалок, что даже хейтерам их жаль, наверное )».

Евгений П.: «Помню, к «динамикам» приезжали болелы надавать лещей за плохую игру».

Настя И.: «С.Б. Семак «Путешествие к ядру Земли», книга пятая».

Константин С.: «На порыве эмоций мы не заметили одного момента! За Брюгге играл 12-й игрок «Перелёты».

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Мурад М.: «Да уж. Не футбол, а отрыжка».

Андрей Я.: «1999 год, «Зенит» – «Болонья» 0:3. Там примерно то же самое было...».

Руслан К.: «При Манчини «Спартак» 5:1 вынесли и хоть какой-то футбол показывали».

Дмитрий А.: «При Луческу с 0:3 отыгрались и выиграли 4:3».

Влад Ф.: «Химки» – в последних 5 матчах РПЛ 4 победы. Так что куда «Зениту» до «Химок».

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СВЕТОЧ @AnatoByshovets: «Всё-таки Георгий [Черданцев] был прав, «Зенит» много летает, за сутки пришлось совершить три вылета, в Бельгию, из Бельгии и из еврокубков».

PopoV @PopoV_msk: «Я не думаю, что «Спартак» лучше. Но «Спартак» сегодня бы линчевали. А Зенит обернули пледиком и отпаивают чаем. Посмотрите послематчевую студию «Матч ТВ». Там ни одного острого вопроса Семаку, там оправдания про перелёты, и единственная претензия – самоотдача».

Бартемиус @kellishadow: «Да блин, даже Сергей Семак на интервью стоит и откровенно улыбается».

Поль @Nomota1: «В Питере после 23:00 не работает ни один клуб, даже «Зенит», даже в Брюгге».

4ePolina @4ePolinka: «Лучшим решением вечера стало то, что я решила смотреть матч «Брюгге» – Зенит» не насухую».

Кирилл Иванцов