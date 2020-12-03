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«Живу за Уралом, смотрел это убожество до 3-х ночи, зачем?»: Реакция Интернета на дикий провал питерского клуба в еврокубках

03 Декабря 2020, 11:26,

Global Look Press

После четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский «Зенит» имел шансы только на весеннюю стадию Лиги Европы, но бездарно их разбазарил, проиграв на выезде бельгийскому «Брюгге» со счётом 0:3. Теперь перед заключительным матчем команда Сергея Семака имеет лишь одно очко и ни на что не претендует. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало реакцию на бельгийское фиаско «сине-бело-голубых» в Интернете, где царили ироничные настроения.

«ЯНДЕКС.НОВОСТИ»

Сергей Г: «Опять продзюбили».

Владлен Б: «А раскладушки убрали с поля?».

Alex: «С травмой паха играли все, в поддержку Дзюбы!».

сергей л.: «Позорище. На Колыму. Бабки киркой зарабатывать».

Товарищ Сухов: «Живу за Уралом, смотрел это убожество до 3-х ночи, зачем?».

андрей г.: «Зенит» давно уже не «Зенит», а сборище мигрантов...».

Новичек: Надо зарплаты футболистов направлять на лечение детей... А этим бегунам за мячом деньги собирать по СМС...».

Андрей: «Почему они бегают без масок и перчаток? Толку все равно ноль. Так хоть не заразят никого».

Дмитрий С.: «Лучше пусть без масок, а то не будем знать, кому в лицо плевать!».

Александр в.: «Зенит» не тот уже. Это магазин! Как только в спорт приходит бабло, заканчивается спорт, начинается базар».

Ленивец: «Бизнесмены проиграли! Были бы Футболистами, наверняка бы выиграли!».

Гаврила П.: «Зачем вообще такие команды нужны? Пилить деньги налогоплательщиков?».

Ag Sah: «Сила РПЛ, сила футболистов, сила Сибири».

вячеслав: «Знаю одну хорошую вещь с названием «Зенит», это фотоаппарат!!!)))».

Алексей Ш.: «Спорт – сейчас это наука. А наукой в России сейчас заниматься невыгодно...».

Вадим Г.: «Эти были похороны в этой ЛЧ команд РФ».

Максим М: «Зенит» был в меньшинстве, за команду не играли судья и ВАР».

DG: «А *** [зачем] оно, это чемпионство? Чтобы попасть в Лигу Чемпионов?:))). И что там делать?:)))). Может, не надо больше туда».

YOUTUBE

Игорь К.: «Причем здесь вообще «Газпром»? Он спонсор не только футбола, а практически всего спорта в России».

Сергей Г.: «Предлагаю страховщикам ввести страховку «Играл, но не наигрался».

Vovann Vo: «Ну мы с бельгийцами традиционно играем неудачно, немного не повезло с жеребьевкой)))))».

Лимон тоже Норм: «Фух, а то меня уже «Краснодар» напугал, что наши клубы в Европе начали в футбол играть».

Андрей М.: «Контракт отработали, там не написано побеждать».

Крекер2002: «Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в ЛЧ проигрывает «Зенит».

Vaha G.: «Интересно было бы посмотреть на выражение лица хлопающего Миллера».

Игорь Ф.: «Не понимаю, чем игра «Зенита» отличалась от того, что делал Дзюба на видео? По-моему, так один в один».

Victor B.: «Тем, что у Дзюбы был счастливый конец».

Юрий Попов: «Никогда такого не было и вот опять...».

Виктор С.: «У «Брюгге» залетело всё, а «Зениту» просто не повезло, он забил два, но их не засчитали, и «Зенит» попал в перекладину, да и по игре он был ненамного хуже».

Алексей К.: «Зенит» не проиграл, а обострил ситуацию в турнирной таблице».

Борис И.: «Единственный, кому я сочувствую, это Семак! Нормальный мужик!».

vova k.: «Почти вся Россия вчера смеялась и радовалась».

ILYA RAYBOW: «Лучший клуб России поливают какие то рандомные ноунеймы – всё, что нужно знать о нашем футболе».

Alex Z.: «Мне хоть и 30 лет, но когда в комнату кто то заходил, я переключал канал :)))».

Король Д.: «У каждого Наполеона есть свое Ватерлоо!».

Геймер Aurora_game-su: «Ждём через 5 лет сериал: пробить дно в Лиге конференций: часть 5».

Il OldSchool: «У нас теперь два физрука года».

Антон П.: «У Миньоле приём и обработка мяча лучше, чем у любого нападающего из тройки русских клубов в ЛЧ».

Никита К.: «Бенфика» – «Зенит» 3:0, Брюгге» – «Зенит» 3:0. Теперь надо знать, что если попадётся соперник на «Б», то шансов нету».

Ваас Г.: «Жалко, что нет турнира Лига поражений УЕФА, «Зенит» стал бы там абсолютным чемпионом».

Hater Of All: «Надо как-то лечить диарею...».

MaxDi: «Это позор. Зовите Бердыева!».

Iliya F.: «Как же я рад за «Зенит». Теперь, надеюсь, руководители поймут, что их клуб в *** [плохой ситуации]».

Dimon М: «Я как болельщик «Зенита» говорю спасибо «Краснодару». Луч света в царстве позора».

Ильгиз Г.: «Зенит» настолько жалок, что даже хейтерам их жаль, наверное )».

Евгений П.: «Помню, к «динамикам» приезжали болелы надавать лещей за плохую игру».

Настя И.: «С.Б. Семак «Путешествие к ядру Земли», книга пятая».

Константин С.: «На порыве эмоций мы не заметили одного момента! За Брюгге играл 12-й игрок «Перелёты».

VK

Мурад М.: «Да уж. Не футбол, а отрыжка».

Андрей Я.: «1999 год, «Зенит» – «Болонья» 0:3. Там примерно то же самое было...».

Руслан К.: «При Манчини «Спартак» 5:1 вынесли и хоть какой-то футбол показывали».

Дмитрий А.: «При Луческу с 0:3 отыгрались и выиграли 4:3».

Влад Ф.: «Химки» – в последних 5 матчах РПЛ 4 победы. Так что куда «Зениту» до «Химок».

TWITTER

СВЕТОЧ @AnatoByshovets: «Всё-таки Георгий [Черданцев] был прав, «Зенит» много летает, за сутки пришлось совершить три вылета, в Бельгию, из Бельгии и из еврокубков».

PopoV @PopoV_msk: «Я не думаю, что «Спартак» лучше. Но «Спартак» сегодня бы линчевали. А Зенит обернули пледиком и отпаивают чаем. Посмотрите послематчевую студию «Матч ТВ». Там ни одного острого вопроса Семаку, там оправдания про перелёты, и единственная претензия – самоотдача».

Бартемиус @kellishadow: «Да блин, даже Сергей Семак на интервью стоит и откровенно улыбается».

Поль @Nomota1: «В Питере после 23:00 не работает ни один клуб, даже «Зенит», даже в Брюгге».

4ePolina @4ePolinka: «Лучшим решением вечера стало то, что я решила смотреть матч «Брюгге» – Зенит» не насухую».

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Зенит, Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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0
ингерман
03 Декабря 2020, 12:53

ай.. живешь за уралом.. там и живи.. )))

0
Spirit
03 Декабря 2020, 12:46

«Зенит» был в меньшинстве, за команду не играли судья и ВАР».
Это пять баллов и про студию матч ТВ все верно написано! Даже после поражения холуи продолжают лизать жопу хозяевам)) Молодцы не кумают руку кормящего!!!

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