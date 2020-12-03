Щербаченко: «После такого выступления в еврокубках обвинять Черчесова могут только люди, не разбирающиеся в футболе»

Экс-главный тренер «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым провёл параллели между выступлением российских клубов в еврокубках и отечественной национальной команды в Лиге наций и контрольных матчах.

- Получилось символично, что матч «Брюгге» – «Зенит» комментировал Денис Казанский, который был главным действующим лицом и провокатором в недавнем интервью со Станиславом Черчесовым. Главный тренер сборной России пытался объяснить Казанскому, что сейчас футболисты национальной команды не находятся в хорошей форме и не соответствуют международным стандартам, что он заложник работы тренеров таких клубов, как «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. И что мы увидели в игре с «Брюгге», которая была лакмусовой бумажкой? Ни один сборник из состава питерцев не проявил роль лидера на поле. Можно вспомнить бледный матч «Зенита» в чемпионате с «Арсеналом» – то же самое. «Спартак», в свою очередь, еле-еле обыграл «Ротор», а ЦСКА не смог набрать ни одного очка против «Рубина». Проблемы с игрой есть у всех лидеров нашей сборной на бумаге, что ярко высвечивается в еврокубках, поэтому обвинять Черчесова в последних результатах национальной команды могут только люди, не разбирающиеся в футболе.

Сегодня в тех же «Зените», «Спартаке» и «Локомотиве» многие легионеры не показывают необходимый уровень, при этом мы с восторженностью воспринимаем английские, немецкие, итальянские, испанские клубы, где играют молодые вундеркинды. Как пример – дортмундская «Боруссия» с Холланом. Так вот, нам надо взять курс на привлечение талантливых и многообещающих зарубежных игроков в российские команды, это будет стимулировать наших же молодых футболистов к развитию. Они должны видеть рядом с собой кумиров, которые выше их наголову, и тянуться к ним по уровню. Ну и второй вопрос – это тренерские кадры, которые у нас сейчас не обладают нужной квалификацией для подготовки высококлассных игроков.