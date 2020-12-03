«Барселона» за 14 минут разгромила «Ференцварош»

В матче группы G Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Барселона» всё было решено в середине первого тайма, когда испанская команда забила три мяча в ворота противника, затратив на это всего 14 минут. После этого соперники сбавили обороты, и остроты стало меньше. Победу «Барселоне» (3:0) принесли удары Антуана Гризманна, Мартина Брайтвайта и Усмана Дембеле.

«Барселона» набрала 15 очков, но все еще не гарантировала себе первое место. Венгры поборются с киевским «Динамо» за плей-офф Лиги Европы.