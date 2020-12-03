«Барселона» за 14 минут разгромила «Ференцварош»

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03 Декабря 2020, 00:51,
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В матче группы G Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Барселона» всё было решено в середине первого тайма, когда испанская команда забила три мяча в ворота противника, затратив на это всего 14 минут. После этого соперники сбавили обороты, и остроты стало меньше. Победу «Барселоне» (3:0) принесли удары Антуана Гризманна, Мартина Брайтвайта и Усмана Дембеле.
«Барселона» набрала 15 очков, но все еще не гарантировала себе первое место. Венгры поборются с киевским «Динамо» за плей-офф Лиги Европы.
Протокол игры
|Ференцварош
|0:3
|Барселона
|14' Гризманн Антуан (0:1)
|21' Брайтвайт Мартин (0:2)
|28' Дембеле Усман (0:3)
Дибус Денеш • Ботка Эндре • Блажич Миха • Фримпонг Абрахам • Двали Лаша • Хайстер Марсель 64' ( Ледуни Аисса ( 64') • Изаэль Барбоса • Шигер Давид 28' 64' ( Ловренчич Герге ( 64') • Сомалиа Вергитон 81' ( Харатин Игорь ( 81') • Узуни Мюрто 71' ( Мак Роберт ( 71') • Нгуэн Токмак 71' ( Роко Батурина ( 71')
Запасные: Ори Левенте • Чонтош Доминик • Ковачевич Аднан • Сечи Гергё • Боли Франк
Нето Мурара • Дест Серджино • Мингеса Оскар • Ленгле Клеман 65' ( Пуч Рикард ( 65') • Альба Жорди 46' ( Фирпо Жуниор ( 46') • Пьянич Миралем • Бускетс Серхио 30' 46' ( Де Йонг Френки ( 46') • Тринкан Франсишку • 70'Гризманн Антуан 53' 65' ( Аленья Карлес ( 65') • Дембеле Усман • Брайтвайт Мартин 80' ( Де ла Фуэнте Конрад ( 80')
Запасные: Пенья Иньяки • Фернандес Матеус • Гонсалес Педро • Тенас Арнау
02 декабря. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Ференцварош
Гризманн, Дембеле, Брайтвайт - три богатыря Барсы в этом матче. Бывает и такое. Датчанин вообще в последнее время вполне на уровне Гудьонсена играет. Помните же такого, хороший был исландский мастер, подменял звезд в атаке и делал это качественно.
Ожидаемо получил удовольствие от игры , конечно венгры были почему то очень осторожны , получая 0-3 все равно боялись идти вперед , даже жаль было Реброва . Хорошая возможность потренировать состав для Кумана , Лучший был Дембеле , просто отлично провел матч , понятно было что играли в пол ноги , Дест просто как родился в Барсе , отличное преобретение Кумана , радует что команда работает , и прибавляет , огорчает лишь реализация , столько моментов упустили , с победой всех .
Ференцварош своей робостью, особенно в первом, дал возможность увидеть всех кого ждали и кого нет.
На этом фоне что скажешь - легко, непринуждённо. Настоящая Барса.)))
И прям фрагмент прежнего Гризи, и Дембеле, и опасный Брайвайт.
Ещё один матч в копилку Деста - готовый край основы.
Даже Нето показал себя.
Жаль, что расслабились во втором, начали дурачится и не забили ещё столько же.