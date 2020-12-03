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«Барселона» за 14 минут разгромила «Ференцварош»

03 Декабря 2020, 00:51,

Global Look Press

В матче группы G Лиги чемпионов «Ференцварош» - «Барселона» всё было решено в середине первого тайма, когда испанская команда забила три мяча в ворота противника, затратив на это всего 14 минут. После этого соперники сбавили обороты, и остроты стало меньше. Победу «Барселоне» (3:0) принесли удары Антуана Гризманна, Мартина Брайтвайта и Усмана Дембеле.

«Барселона» набрала 15 очков, но все еще не гарантировала себе первое место. Венгры поборются с киевским «Динамо» за плей-офф Лиги Европы.

Протокол игры  
Ференцварош 0:3 Барселона
    14' Гризманн Антуан (0:1)
    21' Брайтвайт Мартин (0:2)
    28' Дембеле Усман (0:3)
Дибус Денеш Ботка Эндре Блажич Миха Фримпонг Абрахам Двали Лаша Хайстер Марсель   64' (Ледуни Аисса (   64') Изаэль Барбоса Шигер Давид   28'   64' (Ловренчич Герге (   64') Сомалиа Вергитон   81' (Харатин Игорь (   81') Узуни Мюрто   71' (Мак Роберт (   71') Нгуэн Токмак   71' (Роко Батурина (   71')
Запасные: Ори Левенте Чонтош Доминик Ковачевич Аднан Сечи Гергё Боли Франк
Нето Мурара Дест Серджино Мингеса Оскар Ленгле Клеман   65' (Пуч Рикард (   65') Альба Жорди   46' (Фирпо Жуниор (   46') Пьянич Миралем Бускетс Серхио   30'   46' (Де Йонг Френки (   46') Тринкан Франсишку   70' Гризманн Антуан   53'   65' (Аленья Карлес (   65') Дембеле Усман Брайтвайт Мартин   80' (Де ла Фуэнте Конрад (   80')
Запасные: Пенья Иньяки Фернандес Матеус Гонсалес Педро Тенас Арнау
02 декабря. Стадион "Имени Ференца Пушкаша".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Ференцварош
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Комментарии (3)
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1
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:22

Гризманн, Дембеле, Брайтвайт - три богатыря Барсы в этом матче. Бывает и такое. Датчанин вообще в последнее время вполне на уровне Гудьонсена играет. Помните же такого, хороший был исландский мастер, подменял звезд в атаке и делал это качественно.

2
ARTUR
03 Декабря 2020, 01:01

Ожидаемо получил удовольствие от игры , конечно венгры были почему то очень осторожны , получая 0-3 все равно боялись идти вперед , даже жаль было Реброва . Хорошая возможность потренировать состав для Кумана , Лучший был Дембеле , просто отлично провел матч , понятно было что играли в пол ноги , Дест просто как родился в Барсе , отличное преобретение Кумана , радует что команда работает , и прибавляет , огорчает лишь реализация , столько моментов упустили , с победой всех .

2
779
03 Декабря 2020, 00:56

Ференцварош своей робостью, особенно в первом, дал возможность увидеть всех кого ждали и кого нет.
На этом фоне что скажешь - легко, непринуждённо. Настоящая Барса.)))
И прям фрагмент прежнего Гризи, и Дембеле, и опасный Брайвайт.
Ещё один матч в копилку Деста - готовый край основы.
Даже Нето показал себя.
Жаль, что расслабились во втором, начали дурачится и не забили ещё столько же.

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