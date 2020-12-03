Гасперини: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы показателем прогресса»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги матча с «Мидтьюлландом» (1:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нельзя сказать, что мы находимся в идеальном положении. Да, у нас есть небольшое преимущество над «Аяксом», но пока нет гарантий, что мы пройдём дальше. Мы очень хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов – это было бы показателем прогресса.

Наша команда здорово играет в защите и полузащите, но мы не реализуем огромное количество моментов. В этом матче у нас забил Ромеро, возможно, я поставлю его в атаку в следующем матче!

Нелегко играть столько игр, график очень плотный, мы участвуем сразу в двух турнирах», - цитирует Гасперини Sky Sports.