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Гасперини: «Выход в плей-офф Лиги чемпионов стал бы показателем прогресса»

03 Декабря 2020, 00:34,

Global Look Press

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвёл итоги матча с «Мидтьюлландом» (1:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Нельзя сказать, что мы находимся в идеальном положении. Да, у нас есть небольшое преимущество над «Аяксом», но пока нет гарантий, что мы пройдём дальше. Мы очень хотим выйти в плей-офф Лиги чемпионов – это было бы показателем прогресса.

Наша команда здорово играет в защите и полузащите, но мы не реализуем огромное количество моментов. В этом матче у нас забил Ромеро, возможно, я поставлю его в атаку в следующем матче!

Нелегко играть столько игр, график очень плотный, мы участвуем сразу в двух турнирах», - цитирует Гасперини Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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