Хендерсон: «Приятно оказаться на первом месте в группе, учитывая все наши травмы»

Хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это были сложные три очка. Мы усердно работали, чтобы победить сегодня. Молодые ребята хорошо справились, им нужно продолжать в том же духе.

Приятно оказаться на первом месте в группе, учитывая все наши травмы. Это даёт вам возможность предоставить отдых одному-двум игрокам, которые больше всех устали.

Келлехер? Считаю, что это было выдающееся выступление. Он сделал два или три отличных сейва. Куивин – очень сильный голкипер. Мы постоянно видим это на тренировках, он заслужил такой дебют в Лиге чемпионов», - цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.