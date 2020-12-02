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Хендерсон: «Приятно оказаться на первом месте в группе, учитывая все наши травмы»

02 Декабря 2020, 23:39,

Liverpool FC

Хавбек «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Аяксом» (1:0) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это были сложные три очка. Мы усердно работали, чтобы победить сегодня. Молодые ребята хорошо справились, им нужно продолжать в том же духе.

Приятно оказаться на первом месте в группе, учитывая все наши травмы. Это даёт вам возможность предоставить отдых одному-двум игрокам, которые больше всех устали.

Келлехер? Считаю, что это было выдающееся выступление. Он сделал два или три отличных сейва. Куивин – очень сильный голкипер. Мы постоянно видим это на тренировках, он заслужил такой дебют в Лиге чемпионов», - цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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