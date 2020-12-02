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Кавечи оформил хет-трик в ворота «РБ Лейпцига», но «Истанбул Башакшехир» всё равно проиграл

02 Декабря 2020, 22:53,

Евро-Футбол.Ру

В группе Н Лиги чемпионов состоялся результативный матч между «Истанбул Башакшехир» и «РБ Лейпциг». Немцы по ходу игры забивали и забивали, но у турецкой команды разыгрался Ирфан Кавечи, оформивший хет-трик. В итоге на 90-й минуте «РБ Лейпциг» вырвал победу со счетом 4:3. Важнейший гол на счету Александра Сорлота - 4:3.

Немцы догнали «МЮ» на первом месте и оторвались от «ПСЖ» на три очка.

Протокол игры  
Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг
    26' Поульсен Юссуф (0:1)
    43' Мукиэле Норди (0:2)
(1:2) Кавечи Ирфан 45'    
    66' Ольмо Дани (1:3)
(2:3) Кавечи Ирфан 72'    
(3:3) Кавечи Ирфан 85'    
    90' Сорлот Александр (3:4)
Гюнок Мерт Рафаэль да Сильва   89' Понк Карлуш Шкртел Мартин   38'   46' (Текдемир Махмут (   46'   79') Болинголи-Мбомбо Боли   36' (Шадли Насер (   36') Кавечи Ирфан Озджан Беркай   46' (Епуряну Александр (   46') Тюрюдж Дениз   58' Вишча Эдин   64' (Жулиано де Паула (   64') Ба Демба Гульбрандсен Фредрик   84' (Кривелли Энцо (   84')
Запасные: Бабаджан Волкан Каплан Эмре Алексич Даниел Кыванч Ахмет Топал Мехмет Калдырым Хассан Али Каракуш Энес
Гулачи Петер Мукиэле Норди Юпамекано Део   53' Конате Ибраима Анхелиньо Хосе Кампль Кевин   46' (Адамс Тайлер (   46') Забитцер Марсель Хайдара Амаду   90' (Орбан Вилли (   90') Ольмо Дани   67'   87' (Клюйверт Джастин (   87') Форсберг Эмиль   65' (Сорлот Александр (   65') Поульсен Юссуф
Запасные: Самарджич Лазар Мартель Эрик Мартинес Хосеп Хальстенберг Марсель Чаунер Филипп Вос Йоша Борковски Деннис
02 декабря. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: РБ Лейпциг, Истанбул Бб, ирфан кавечи
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
02 Декабря 2020, 22:57

очень нервишки мне потрепали немцы , валидольный матч , я был очень уверен в их победе , пришлось попыхтеть

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