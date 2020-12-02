Кавечи оформил хет-трик в ворота «РБ Лейпцига», но «Истанбул Башакшехир» всё равно проиграл

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02 Декабря 2020, 22:53,
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В группе Н Лиги чемпионов состоялся результативный матч между «Истанбул Башакшехир» и «РБ Лейпциг». Немцы по ходу игры забивали и забивали, но у турецкой команды разыгрался Ирфан Кавечи, оформивший хет-трик. В итоге на 90-й минуте «РБ Лейпциг» вырвал победу со счетом 4:3. Важнейший гол на счету Александра Сорлота - 4:3.
Немцы догнали «МЮ» на первом месте и оторвались от «ПСЖ» на три очка.
Протокол игры
|26' Поульсен Юссуф (0:1)
|43' Мукиэле Норди (0:2)
|(1:2) Кавечи Ирфан 45'
|66' Ольмо Дани (1:3)
|(2:3) Кавечи Ирфан 72'
|(3:3) Кавечи Ирфан 85'
|90' Сорлот Александр (3:4)
Гюнок Мерт • Рафаэль да Сильва • 89'Понк Карлуш • Шкртел Мартин 38' 46' ( Текдемир Махмут ( 46' ) • 79'Болинголи-Мбомбо Боли 36' ( Шадли Насер ( 36') • Кавечи Ирфан • Озджан Беркай 46' ( Епуряну Александр ( 46') • Тюрюдж Дениз • 58'Вишча Эдин 64' ( Жулиано де Паула ( 64') • Ба Демба • Гульбрандсен Фредрик 84' ( Кривелли Энцо ( 84')
Запасные: Бабаджан Волкан • Каплан Эмре • Алексич Даниел • Кыванч Ахмет • Топал Мехмет • Калдырым Хассан Али • Каракуш Энес
Гулачи Петер • Мукиэле Норди • Юпамекано Део • 53'Конате Ибраима • Анхелиньо Хосе • Кампль Кевин 46' ( Адамс Тайлер ( 46') • Забитцер Марсель • Хайдара Амаду 90' ( Орбан Вилли ( 90') • Ольмо Дани 67' 87' ( Клюйверт Джастин ( 87') • Форсберг Эмиль 65' ( Сорлот Александр ( 65') • Поульсен Юссуф
Запасные: Самарджич Лазар • Мартель Эрик • Мартинес Хосеп • Хальстенберг Марсель • Чаунер Филипп • Вос Йоша • Борковски Деннис
02 декабря. Стадион "Башакшехир Фатих Терим" (Стамбул).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: РБ Лейпциг, Истанбул Бб, ирфан кавечи
очень нервишки мне потрепали немцы , валидольный матч , я был очень уверен в их победе , пришлось попыхтеть