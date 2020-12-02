Кавечи оформил хет-трик в ворота «РБ Лейпцига», но «Истанбул Башакшехир» всё равно проиграл

В группе Н Лиги чемпионов состоялся результативный матч между «Истанбул Башакшехир» и «РБ Лейпциг». Немцы по ходу игры забивали и забивали, но у турецкой команды разыгрался Ирфан Кавечи, оформивший хет-трик. В итоге на 90-й минуте «РБ Лейпциг» вырвал победу со счетом 4:3. Важнейший гол на счету Александра Сорлота - 4:3.

Немцы догнали «МЮ» на первом месте и оторвались от «ПСЖ» на три очка.