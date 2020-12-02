Евсеев: «Николич хотел не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной»

Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев проанализировал схему «Локомотива» в матче с «Зальцбургом» (1:3).

«Увидел у «Локомотива» игру в 5 защитников, 2 опорных и 3 атакующих. Было понятно, что Николич хочет не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку», - написал Евсеев в «Инстаграме».

После вчерашнего поражения «Локомотив» опустился на последнее место в турнирной таблице, отставание от «Зальцбурга», идущего на третьей строчке, составляет одно очко.

В последнем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с мюнхенской «Баварией». Матч запланирован на девятое декабря.