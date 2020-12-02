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Евсеев: «Николич хотел не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной»

02 Декабря 2020, 22:29,

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Экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев проанализировал схему «Локомотива» в матче с «Зальцбургом» (1:3).

«Увидел у «Локомотива» игру в 5 защитников, 2 опорных и 3 атакующих. Было понятно, что Николич хочет не дать «Зальцбургу» проникать в центр штрафной и не дать шанса на быструю атаку», - написал Евсеев в «Инстаграме».

После вчерашнего поражения «Локомотив» опустился на последнее место в турнирной таблице, отставание от «Зальцбурга», идущего на третьей строчке, составляет одно очко.

В последнем туре «железнодорожники» на выезде сыграют с мюнхенской «Баварией». Матч запланирован на девятое декабря.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Вадим Евсеев
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