Прохин – в основе «Зенита» на матч с «Брюгге»

Сегодня, 2 ноября, «Зенит» сыграет на выезде против «Брюгге» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Стал известен стартовый состав питерской команды.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Прохин, Барриос, Кузяев, Сутормин, Дриусси, Ерохин, Азмун, Малком.

Запасные: Васютин, Лунёв, Круговой, Мостовой, Жирков, Оздоев, Мусаев, Шамкин.

Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.

«Зенит» после четырёх туров занимает последнее место в турнирной таблице группы F, имея в своём активе одно очко, отставание от идущего на третьем месте «Брюгге» составляет три зачетных балла.