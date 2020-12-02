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Дармиан – о победе над «Боруссией»: «Это лишь один шаг к нашей цели»

02 Декабря 2020, 21:24,

LiveSport.Ru

Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал победу над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Считаю, что мы провели очень хороший матч, я доволен своим голом, это приятный подарок себе на день рождения. Но мы полностью осознаем, что это всего лишь один шаг к нашей цели. Теперь мы должны сделать второй и ждать результата в параллельном матче», - цитирует Дармиана пресс-служба УЕФА.

Перед последним туром «Интер» занимает четвертое место в группе B, имея в своём активе пять очков. В последнем туре итальянский клуб сыграет с донецким «Шахтёром», который с семью очками занимает вторую позицию. На первом месте в группе «Боруссия» с восемью очками, а на третьем «Реал» с семью.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Маттео Дармиан
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