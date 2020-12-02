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​Капитан «Аталанты» поскандалил с тренером и был заменён

02 Декабря 2020, 14:46,

Global Look Press

Капитан «Аталанты» Алехандро Гомес поскандалил с главным тренером команды Джаном Пьеро Гасперини. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, незадолго до перерыва вторничного матча Лиги чемпионов против «Митьюлланда» тренер попросил Гомеса остаться играть справа, на что 32-летний футболист ответил категорическим «нет». Это было хорошо слышно, ведь игра проходила при пустых трибунах.

В перерыве Алехандро Гомес был заменён. Капитан «Аталанты» так и не вышел из раздевалки, сообщает источник.

Напомним, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Недавно он заразился коронавирусной инфекцией.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини, Алехандро Гомес
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