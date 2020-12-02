Биджиев: «Локомотив» может повторить победу над «Баварией» из 1995-го»

В прошлом вратарь и технический директор московского «Локомотива» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отметил недостаточный настрой «железнодорожников» в домашнем матче с «Зальцбургом» (1:3) и сохранил веру в победу над мюнхенской «Баварией» на выезде в заключительном туре Лиги чемпионов.

- Для «Локомотива» это был ключевой матч в группе. К сожалению, команде не удалось подойти к нему в оптимальном составе. Пришлось перестраиваться из-за отсутствия Крыховяка, который обычно держит нити игры в своих руках и связывает защиту с атакой. Но мне всё равно непонятно, почему «Локомотив» вышел на первый тайм по новой схеме с пятью защитниками. В результате разбилась достаточно сыгранная пара в центре обороны Чорлука – Мурило, а Райковичу и Лысцову недостаёт игровой практики. Из-за этого в обороне у «железнодорожников» появлялись дыры, которыми «Зальцбург» умело воспользовался. Сам «Локомотив» при таком построении игры мог надеяться в атаке лишь на то, что Зе Луиш где-то зацепится за мяч впереди.

В начале второго тайма «железнодорожники» вернулись на привычную схему «4-4-2», на замены вышли опытные Игнатьев и Антон Миранчук, плюс добавился молодой Мухин. Команда стала смотреться совершенно по-другому, появилось какое-то преимущество, начали возникать моменты, удалось забить гол. Однако очередная индивидуальная ошибка в обороне привела к третьему пропущенному мячу, и игра была сделана.

Явно бросалось в глаза, что «Локомотив» уступал австрийской команде в настрое и желании. В Лиге чемпионов такое недопустимо, тем более дома при своих болельщиках. «Железнодорожники» вышли на игру со слишком большим уважением к сопернику. Можно было действовать более дерзко и агрессивно и активнее прессинговать гостей, но вместо этого «Локомотив» сознательно отдал инициативу, за что и поплатился.

Ситуация в группе теперь очень сложная – надо обязательно побеждать «Баварию» на выезде и надеяться, что «Атлетико» не проиграет «Зальцбургу». В 1995 году нам с «Локомотивом» удалось выиграть в Мюнхене, и теперь надо повторить тот результат. «Бавария» все свои задачи на групповом этапе уже решила и, возможно, сыграет неосновным составом, но не опускать руки и нацеливаться на победу нужно в любом случае. В отдельном матче может случиться всякое.

Конечно же, угнетает, что мы стремительно теряем свои позиции в европейском футболе. Если сразу все наши клубы неудачно выступают на международной арене, это не может быть стечением обстоятельств. В российском футболе назрели реформы, и начать нужно с возвращения на систему «весну-осень». Она позволит повысить качество тренировочного процесса и, соответственно, игры. Причём надо переходить на неё как можно быстрее и не тянуть, пока мы не упали ещё ниже.