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«Реал» установил клубный антирекорд в групповом турнире Лиги чемпионов

02 Декабря 2020, 09:43,

Global Look Press

В матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде встречался с донецким «Шахтёром». Подопечные Зинедина Зидана потерпели поражение со счетом 0:2.

Как сообщает Opta Sport, «королевский» клуб впервые в истории пропустил девять голов в пяти турах групповой стадии Лиги чемпионов. Ранее в текущем розыгрыше соревнований испанский гранд дважды одолел «Интер» (2:0, 3:2), разошелся миром с «Боруссией» (2:2) и уступил «Шахтёру» (2:3).

Перед заключительным туром мадридский клуб занимает лишь третье место в таблице группы В. В решающем матче «Реал» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид
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