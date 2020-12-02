Мюллер поднялся в топ-10 бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметился голом в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Это мяч спас немецкий клуб от поражения в гостевом матче. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Как сообщил в «Твиттере» Goal, этот гол стал для 31-летнего форварда 47-м в Лиге чемпионов. Мюллер поднялся на десятое место в рейтинге лучших бомбардиров турнира.

Первую строчку уверенно занимает нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 131 гол. Вторым идет лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси - 118, а топ-3 замыкает форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски с 71 забитым мячом.