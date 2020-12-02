Конте: «Интер» победил лидера группы и всё ещё жив»

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над менхенгладбахской «Боруссией» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянского гранда.

«Боруссия» сейчас находится в прекрасной форме, но в этом матче «Интер» наиграл на победу. Мы смогли победить лидера группы и все еще живы. Такие поединки демонстрируют, что мы едины и хотим подарить радость своим болельщикам», - передает слова специалиста издание Football-Italia.

После пяти туров «Интер» набрал пять очков и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В заключительном матче миланский гранд на своем поле примет донецкий «Шахтёр».