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Клопп: «Матч с «Аяксом» был одним из самых важный для нас в Лиге чемпионов»

02 Декабря 2020, 08:51,

Depositphotos

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе своей команды над амстердамским «Аяксом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдского коллектива.

«Этот поединок был одним из самых важный для нас в Лиге чемпионов с того момента, как я занял пост главного тренера команды. Без зрителей на трибунах он был сложным и исключительным», - приводит слова немецкого специалиста издание BBC Sport.

После пяти сыгранных туров «Ливерпуль» набрал 12 очков и гарантировал себе первое место в группе D. В заключительном матче команда Клоппа сыграет против «Митьюлланда».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Аякс, Юрген Клопп
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