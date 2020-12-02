Гвардиола: «Во всех матчах Лиги чемпионов «Манчестер Сити» показал великолепный футбол»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от поединка с «Порту» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Хочу поздравить подопечных с первым местом в группе. Мы пытались победить, не позволяли «Порту» пробить в створ ворот или заработать угловой. «Манчестер Сити» показал отличный футбол.

Я доволен нашим выступлением в группе. Команда показала великолепный футбол во всех матчах. Это для меня важнее результата», - цитирует испанского специалиста издание BBC Sport.

После пяти туров «Манчестер Сити» набрал 13 баллов и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.