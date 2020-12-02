8 команд, которые пробились в плей-офф Лиги чемпионов

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02 Декабря 2020, 01:04,
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После завершения матчей пятого тура в половине групп Лиги чемпионов можно подвести промежуточные итоги и назвать триумфаторов группового раунда и неудачников. Итак, в плей-офф Лиги чемпионов вышли:
Группа А: «Бавария» (первое место).
Группа С: «Манчестер Сити» (первое место) и «Порту» (второе место).
Группа D: «Ливерпуль» (первое место).
Группа Е: «Челси» и «Севилья».
Группа G: «Барселона» и «Ювентус».
«Митьюлланд» остается единственной командой, которая потеряла шансы сыграть в весенней стадии еврокубков.
Российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» ведут борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко