«Боруссия» Мёнхенгладбах всё же проиграла «Интеру», «Аталанта» не дожала «Митьюлланд»

|
02 Декабря 2020, 00:55,
|
|
Подошли к концу запланированные на вторник матчи пятого тура Лиги чемпионов.
«Боруссия» Мёнхенгладбах на равных играла против «Интера», но все время была в роли догоняющей, и Алассан Плеа каждый раз сравнивал счет, сначала после 0:1, а затем и после дубля Ромелу Лукаку во втором тайме, вот только третий результативный удар был отменен из-за офсайда. Как итог 2:3, и все 4 команды в группе могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Другая итальянская команда, «Аталанта», без особого результата осаждала ворота «Митьюлланда», который потерял шансы на евровесну. Северяне забили уже на 13-й минуте и больше часа удерживали победный результат, но все же пропустили - 1:1. «Аталанта» с 8 очками идет второй. Алексей Миранчук не играл из-за коронавируса.
|17' Дармиан Маттео (0:1)
|(1:1) Плеа Алассан 45'
|64' Лукаку Ромелу (1:2)
|73' Лукаку Ромелу (1:3)
|(2:3) Плеа Алассан 76'
|Аталанта
|1:1
|Митьюлланд
|13' Шольц Александр (0:1)
|(1:1) Ромеро Кристиан 79'
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Интер Милан, Аталанта, Боруссия Мёнхенгладбах, Митьюлланд
а офсайд какой быыыл, ну бред же, если честно