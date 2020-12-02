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«Боруссия» Мёнхенгладбах всё же проиграла «Интеру», «Аталанта» не дожала «Митьюлланд»

02 Декабря 2020, 00:55,

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Подошли к концу запланированные на вторник матчи пятого тура Лиги чемпионов.

«Боруссия» Мёнхенгладбах на равных играла против «Интера», но все время была в роли догоняющей, и Алассан Плеа каждый раз сравнивал счет, сначала после 0:1, а затем и после дубля Ромелу Лукаку во втором тайме, вот только третий результативный удар был отменен из-за офсайда. Как итог 2:3, и все 4 команды в группе могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Другая итальянская команда, «Аталанта», без особого результата осаждала ворота «Митьюлланда», который потерял шансы на евровесну. Северяне забили уже на 13-й минуте и больше часа удерживали победный результат, но все же пропустили - 1:1. «Аталанта» с 8 очками идет второй. Алексей Миранчук не играл из-за коронавируса.

Протокол игры  
Боруссия М 2:3 Интер Милан
    17' Дармиан Маттео (0:1)
(1:1) Плеа Алассан 45'    
    64' Лукаку Ромелу (1:2)
    73' Лукаку Ромелу (1:3)
(2:3) Плеа Алассан 76'    
Зоммер Янн Лайнер Штефан   75' Янчке Тони   46' (Закария Денис (   46') Гинтер Маттиас Вендт Оскар   78' (Вольф Ханнес (   78') Лазаро Валентино Крамер Кристоф Нойхаус Флориан Плеа Алассан Штиндль Ларс   10'   70' (Эмболо Брель (   70') Тюрам Маркус
Запасные: Траоре Ибраима Бейер Луис Херрман Патрик Ланг Михаэль Грюн Макс Бенеш Ласло Зиппель Тобиас Поульсен Андреас
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан   58' Бастони Алессандро Дармиан Маттео   60' (Хакими Ашраф (   60') Барелла Николо   71' Брозович Марсело Гальярдини Роберто   90' Янг Эшли   80'   87' (Перишич Иван (   87') Лукаку Ромелу   89' Мартинес Лаутаро   20'   71' (Санчес Алексис (   71')
Запасные: Сенси Стефано Филип Станкович Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Эриксен Кристиан
01 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры  
Аталанта 1:1 Митьюлланд
    13' Шольц Александр (0:1)
(1:1) Ромеро Кристиан 79'    
Спортьелло Марко Джимсити Берат   30' Ромеро Кристиан   62' Паломино Хосе   68' (Толой Рафаэл (   68') Хатебур Ханс Пессина Маттео Фройлер Ремо   68' (Де Рон Мартен (   68') Госенс Робин   86' (Руджери Маттео (   86') Гомес Алехандро   46' (Иличич Йосип (   46') Муриэль Луис   68' (Траоре Амад (   68') Сапата Дуван
Запасные: Панада Симоне Скальвини Джорджио Гельми Людовико Пиччини Кристиано Депаоли Фабио Мохика Хоан Росси Франческо
Хансен Йеспер Андерссон Йоэль Манджрекар Джеймс Шольц Александр Паулиньо VI   89' Хег Даниэль Дрейер Андерс   82' (Мадсен Николас (   82') Андерсон Микаэль Ониика Фрэнк Мабиль Авер   67' (Вибе Лассе (   67') Каба Сори   28'   82' (Исаксен Густав (   82')
Запасные: Коолс Дион Пфайффер Лука Дюр Николас Серенсен Оливер Краев Божидар Шварц Ронни Бирксё Вальдемар Оттесен Оливер Сери Яфет
01 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Интер Милан, Аталанта, Боруссия Мёнхенгладбах, Митьюлланд
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Комментарии (1)
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0
Стэтхэм на минималках
02 Декабря 2020, 01:32

а офсайд какой быыыл, ну бред же, если честно

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