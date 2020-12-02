«Боруссия» Мёнхенгладбах всё же проиграла «Интеру», «Аталанта» не дожала «Митьюлланд»

Подошли к концу запланированные на вторник матчи пятого тура Лиги чемпионов.

«Боруссия» Мёнхенгладбах на равных играла против «Интера», но все время была в роли догоняющей, и Алассан Плеа каждый раз сравнивал счет, сначала после 0:1, а затем и после дубля Ромелу Лукаку во втором тайме, вот только третий результативный удар был отменен из-за офсайда. Как итог 2:3, и все 4 команды в группе могут выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Другая итальянская команда, «Аталанта», без особого результата осаждала ворота «Митьюлланда», который потерял шансы на евровесну. Северяне забили уже на 13-й минуте и больше часа удерживали победный результат, но все же пропустили - 1:1. «Аталанта» с 8 очками идет второй. Алексей Миранчук не играл из-за коронавируса.