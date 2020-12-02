«Ливерпуль» благодаря ошибке вратаря «Аякса» обеспечил себе первое место в группе

«Ливерпуль» с трудом обыграл «Аякс», причём решающей стала ошибка вратаря амстердамцем Онаны. Благодаря этому успеху подопечные Юргена Клоппа обеспечили себе первое место в группе.

Во вторник в четырёх квартетах игрался предпоследний тур группового этапа Лиги чемпионов. Один из самых интересных матчей состоялся в Ливерпуле, где одноимённый клуб принимал «Аякс». На прошлой неделе мерсисайдцы дома неожиданно проиграли «Аталанте», что внесло сумятицу в таблицу. У «Ливерпуля» было 9 очков, а у «Аякса» и коллектива из Бергамо – по 7. В итоге, вторничный матч был крайне важным для обеих команд с турнирной точки зрения.

Юрген Клопп слегка удивили, выпустив в стартовом составе вратаря Каомхина Келлехера, оставив на скамейке Адриана. Учитывая проблемы в обороне, это давало шанс «Аяксу». Тем не менее, активнее начали хозяева. Сначала Джонс пробил с линии штрафной, но Онана мяч забрал. Тут же он ударом с линии штрафной попал в штангу. «Ливерпуль» продолжал контролировать мяч, но больше ничего не мог придумать.

«Аякс» всё же проверил оборону «Ливерпуля» на прочность. Так после навеса Тадича слева Классен чуть-чуть не дотянулся головой, чтобы замкнуть. По истечении получаса игры Келлехер показал себя во всей красе. Мазрауи издали пробил в верхний угол, но молодой голкипер «Ливерпуля» в прыжке спас команду.

В остальном первый тайм на удивление прошёл без моментов. Команды катали мяч, но не более. В итоге, к перерыву на табло горели нули. В начале второго тайма амстердамцы имели сразу несколько неплохих моментов, чтобы открыть счёт. Сначала после навеса Нереса Классен головой бил на ближней штанге, но чуть не попал. Затем Мазрауи из пределов штрафной бил в дальний угол, Келлехер спас, а всё тот же Нерес на добивании чуть не попал в цель.

«Ливерпуль» же забил, причём в атаке, которая и опасной не была. Уильямс слева сделал довольно сильный навес на дальнюю штангу, Онана вышел из ворот, но не стал забирать мяч, будучи уверенным, что тот улетит за пределы поля. Однако Джонс до последнего пошёл и сумел с острого угла переправить футбольный снаряд в цель. Тут же хозяева могли удвоить счёт – Салах убежал на рандеву с Онаной, но переиграть его не смог.

«Аякс» мог отыграться, когда Антони справа хорошо пробил, но точно в руки голкиперу «Ливерпуля». Однако это был лишь эпизод. «Ливерпуль» спокойно контролировал ход встречи, а в концовке едва не удвоил преимущество. Салах вывел Фирмино на рандеву с вратарём «Аякса», но в этот раз Онана выручил.

В итоге, «Ливерпуль» удержал победный счёт. Благодаря этому успеху мерсисайдцы обеспечили себе первое место в группе. «Аякс» в свою очередь через неделю примет на родной арене «Аталанту», и в очном матче голландцы с итальянцами разыграют вторую путёвку в плей-офф.

Андрей Центров