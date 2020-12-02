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«Атлетико» упустил победу над резервом «Баварии» и закрутил интригу в группе «Локомотива»

02 Декабря 2020, 00:53,

Global Look Press

Центральный по афише матч 5-го тура Лиги чемпионов состоялся в Мадриде: «Атлетико» против «Баварии».

Протокол игры  
Атлетико М 1:1 Бавария
(1:0) Фелиш Жоау 26'    
    86' Мюллер Томас (1:1)
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан   86' Хименес Хосе   68' (Фелипе Аугусто IV (   68') Эрмосо Марио Льоренте Маркос Коке Хорхе Ньигес Сауль Карраско Янник   87' (Лемар Тома (   87') Корреа Анхель   80' (Эррера Эктор (   80') Фелиш Жоау   87' (Лоди Ренан (   87')
Запасные: Торрейра Лукас Грбич Иво Санабрия Хуан Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Камелло Серхио Валера Херман Витоло Виктор
Нюбель Александр Зюле Никлас Алаба Давид Эрнандес Люка Сарр Буна   43'   62' (Ричардс Крис (   62') Мусиала Джамал   76' (Штиллер Анджело (   76') Мартинес Хави   62' (Мюллер Томас (   62') Аррей-Мби Брайт   61' (Гнабри Серж (   61') Сане Лерой Чупо-Мотинг Эрик Коста Дуглас   86' (Зиркзее Джошуа (   86')
Запасные: Хоффманн Рон-Торбен Коман Кингсли Lukas Schneller Павар Бенджамин Боатенг Жером Цайзер Максимилиан
01 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Соперники «Локомотива» по группе сколотили самую мощную афишу вторника в Лиге чемпионов. «Атлетико» против «Баварии» - сейчас это битва сильнейших команд Испании и Германии. И мы все помним, как совсем недавно «красная фурия» унизила бундестим на уровне сборных. Мюнхенцы наверняка жаждали отплатить за то поражение, тем более, что некоторые участвовали непосредственно в том позоре.

У «Атлетико» же цели были куда менее прозаичный. Команда Диего Симеоне мощна, в Примере идёт круто (в отличие от «Реала» и «Барселоны»), а вот в Лиге чемпионов даже не обеспечила себе участие в плей-офф, на целых семь баллов отстав от той же «Баварии». Перед визитом мюнхенских гостей н добавляла оптимизма и кадровая ситуация: Суарес, Торрейра, Эррера, Диего Коста, Врсалько – все они важны и все они пропускали матч против «Баварии».

Embed from Getty Images

Но! Важнейшую работу за «Атлетико» проделал Флик, предъявивший по сути резерв. Всех перечислять даже не будем, отметим лишь отсутствие столпов: Нойер, Киммих, Горецка, Мюллер, Гнабри, Левандовски. Естественно, с владения начали «матрасники», но создавать моменты не торопились. Жоау Фелиш разве что выскочил на ударную позицию, но из пределов штрафной площади пробил точно в руки Нюбелю. Так, осторожненько.

Второй свой момент Жоау Фелиш реализовал, открыв счёт в середине тайма. Маркос Льоренте сыграл в «стеночку» с Триппьером на фланге, а затем прострелил от лицевой линии. Фелиш ловко опередил Зюле, едва не порвав сетку мощнейшим ударом. Молодой Мусиала ловким дриблингом мог уровнять положение дел, но обыграв Эрмосо пробил выше ворот с линии штрафной площади. «Матрасники» собирались добить соперника в «раздевалку», однако и Коке промахнулся из отличной позиции. Метров с 13 направил сферу выше перекладины.

Embed from Getty Images

«Атлетико» постепенно решил успокоиться. Состав «Баварии» не так страшен, минимальное преимущество есть, можно и удержать любимые 1:0, подумали футболисты Симеоне. Расстроила «матрасников» травма Хосе Хименеса, которого вынужденно заменил Фелипе. Флик, кстати, к тому моменту уже выпустил Мюллера и Гнабри, сделав состав менее дублирующим. Но ничего не поле ровным счётом не менялось. До самой концовки.

Слишком расслабились хозяева. Свежий Томас Мюллер простеньким финтом заработал пенальти и затем сам же его реализовал точным ударом в правый угол – 1:1. Ничья. Теперь в последнем туре «Зальцбург» поборется с «Атлетико» за плей-офф Лиги чемпионов, а «Локомотив» под шумок может проскочить в Лигу Европы.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Бавария, Атлетико Мадрид
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Комментарии (1)
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0
kol7777
02 Декабря 2020, 01:09

Молодцы баварцы , не стали сливать и поджали в концовке .Удачи Зальцбургу с Атлетико .

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