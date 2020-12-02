«Атлетико» упустил победу над резервом «Баварии» и закрутил интригу в группе «Локомотива»

Центральный по афише матч 5-го тура Лиги чемпионов состоялся в Мадриде: «Атлетико» против «Баварии».

Соперники «Локомотива» по группе сколотили самую мощную афишу вторника в Лиге чемпионов. «Атлетико» против «Баварии» - сейчас это битва сильнейших команд Испании и Германии. И мы все помним, как совсем недавно «красная фурия» унизила бундестим на уровне сборных. Мюнхенцы наверняка жаждали отплатить за то поражение, тем более, что некоторые участвовали непосредственно в том позоре.

У «Атлетико» же цели были куда менее прозаичный. Команда Диего Симеоне мощна, в Примере идёт круто (в отличие от «Реала» и «Барселоны»), а вот в Лиге чемпионов даже не обеспечила себе участие в плей-офф, на целых семь баллов отстав от той же «Баварии». Перед визитом мюнхенских гостей н добавляла оптимизма и кадровая ситуация: Суарес, Торрейра, Эррера, Диего Коста, Врсалько – все они важны и все они пропускали матч против «Баварии».

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Но! Важнейшую работу за «Атлетико» проделал Флик, предъявивший по сути резерв. Всех перечислять даже не будем, отметим лишь отсутствие столпов: Нойер, Киммих, Горецка, Мюллер, Гнабри, Левандовски. Естественно, с владения начали «матрасники», но создавать моменты не торопились. Жоау Фелиш разве что выскочил на ударную позицию, но из пределов штрафной площади пробил точно в руки Нюбелю. Так, осторожненько.

Второй свой момент Жоау Фелиш реализовал, открыв счёт в середине тайма. Маркос Льоренте сыграл в «стеночку» с Триппьером на фланге, а затем прострелил от лицевой линии. Фелиш ловко опередил Зюле, едва не порвав сетку мощнейшим ударом. Молодой Мусиала ловким дриблингом мог уровнять положение дел, но обыграв Эрмосо пробил выше ворот с линии штрафной площади. «Матрасники» собирались добить соперника в «раздевалку», однако и Коке промахнулся из отличной позиции. Метров с 13 направил сферу выше перекладины.

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«Атлетико» постепенно решил успокоиться. Состав «Баварии» не так страшен, минимальное преимущество есть, можно и удержать любимые 1:0, подумали футболисты Симеоне. Расстроила «матрасников» травма Хосе Хименеса, которого вынужденно заменил Фелипе. Флик, кстати, к тому моменту уже выпустил Мюллера и Гнабри, сделав состав менее дублирующим. Но ничего не поле ровным счётом не менялось. До самой концовки.

Слишком расслабились хозяева. Свежий Томас Мюллер простеньким финтом заработал пенальти и затем сам же его реализовал точным ударом в правый угол – 1:1. Ничья. Теперь в последнем туре «Зальцбург» поборется с «Атлетико» за плей-офф Лиги чемпионов, а «Локомотив» под шумок может проскочить в Лигу Европы.