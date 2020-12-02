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Кроос: «При счёте 0:2 мы окончательно утратили веру в камбэк»

02 Декабря 2020, 00:30,

Ольга Сушкова

Полузащитник «Реала» Тони Кроос дал комментарий после поражения от «Шахтёра» (0:2).

- Когда играешь после серии побед, всегда имеешь больше уверенности в себе, чем после поражений, это нормально. Поэтому нам следует поднять командный дух, вернувшись на победный путь, - приводит слова Крооса УЕФА.

- Турнирное положение говорит нам о том, что у нас нет другого пути, кроме как выигрывать последний матч, это все, что мы можем сделать, - отметил Кроос.

- Результат 0:2 непросто принять. В игре с «Интером» мы быстро забили, и здесь было почти то же самое. Может быть, мы не были столь хороши, как обычно, но первый тайм у нас получился. При счете 0:1 груз ответственности давит еще сильнее, а при 0:2 мы окончательно утратили веру в камбэк, хотя и пытались спасти матч до конца.

Перед заключительным матчем в группе «Реал» идет на третьем месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Тони Кроос
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