Зидан: Никакой отставки

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтёра» в матче пятого тура Лиги чемпионов дал краткий комментарий. Французскому специалисту задали прямой вопрос о возможном уходе в отставку из-за неважных результатов в текущем сезоне.

- Я не уйду в отставку, - кратко ответил Зидан на Movistar+.

Напомним, что «Реал» проиграл в Киеве 0:2 и находится на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов, набрав 7 очков и рискуя впервые в своей истории не выйти в плей-офф главного еврокубка. Есть также вариант, при котором мадридцы вовсе могут занять четвертое место в своем квартете.