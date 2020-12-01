Зидан: Никакой отставки

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01 Декабря 2020, 23:36,
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтёра» в матче пятого тура Лиги чемпионов дал краткий комментарий. Французскому специалисту задали прямой вопрос о возможном уходе в отставку из-за неважных результатов в текущем сезоне.
- Я не уйду в отставку, - кратко ответил Зидан на Movistar+.
Напомним, что «Реал» проиграл в Киеве 0:2 и находится на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов, набрав 7 очков и рискуя впервые в своей истории не выйти в плей-офф главного еврокубка. Есть также вариант, при котором мадридцы вовсе могут занять четвертое место в своем квартете.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
Ну ты, лысый, прямо как лукашенко...