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Зидан: Никакой отставки

01 Декабря 2020, 23:36,

Global Look Press

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Шахтёра» в матче пятого тура Лиги чемпионов дал краткий комментарий. Французскому специалисту задали прямой вопрос о возможном уходе в отставку из-за неважных результатов в текущем сезоне.

- Я не уйду в отставку, - кратко ответил Зидан на Movistar+.

Напомним, что «Реал» проиграл в Киеве 0:2 и находится на третьем месте в своей группе Лиги чемпионов, набрав 7 очков и рискуя впервые в своей истории не выйти в плей-офф главного еврокубка. Есть также вариант, при котором мадридцы вовсе могут занять четвертое место в своем квартете.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Декабря 2020, 01:25

Ну ты, лысый, прямо как лукашенко...

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